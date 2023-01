“Përgjithmonë aktualja”, Erjona Kakeli rrëfen 4 ceremonitë e martesës me Salsano Rrapin

17:50 25/01/2023

4 herë “po”. Salsano Rrapi dhe Erjona Kakeli, dy aktorët e talentuar dhe të njohur janë martuar plot 4 herë dhe në secilën prej ceremonive, i janë betuar njëri-tjetrit për t’u plakur bashkë. Ceremonia e tyre e katërt ka ndodhur pak kohë më parë dhe për të gjitha herët që janë ndodhur në altarin e tyre, Erjona i shpjegon në “Rudina” në Tv Klan. Një detaj i bukur në dekorin e dasmës ishte shprehja “përgjithmonë aktualja”, një frazë që vjen prej njohjes së çiftit.

Rudina Magjistari: Më thuaj pak, pse e latë kaq gjatë për të bërë celebrimin, për t’u martuar zyrtarisht?

Erjona Kakeli: Atëherë, celebrimi është bërë më përpara.

Rudina Magjistari: Për të veshur fustan të bardhë, 4 ceremoni. Atëherë tek e para çfarë keni bërë?

Erjona Kakeli: Te e para ka qenë surprizë shokësh, fejesa. Unë vetëm vello të bardhë kam pasur dhe shoqëria e Salsanos dhe e imja në Elbasan që nuk e di, a mund ta përmend, por Gaz Laloshi, emrin do ta përmend, por kompaninë e vet s’po e përmend, më bënë një surprizë dhe më marrin edhe me pajton, domethënë ajo quhet fejesë, dasmë, nuk e di, i ka të gjitha bashkë.

Rudina Magjistari: Bukur. Në ceremoninë e dytë?

Erjona Kakeli: Në ceremoninë e dytë ishte celebrimi që kanë qenë gocat pjesëmarrëse, por u bë pak fsheht, ashtu siç kemi dëshirë ne, mos t’i bëjmë gjërat shumë të mëdha.

Rudina Magjistari: Në ceremoninë e tretë?

Erjona Kakeli: Ceremonia e tretë, më fal, ajo e dyta është e treta.

Rudina Magjistari: Celebrimi pra u bë në të tretë. Çfarë ka ndodhur në të dytën?

Erjona Kakeli: Por celebrimi i u bë pas dy vitesh që Salsano u ul në gjunjë dhe më tha “a dëshiron të martohesh me mua?”

Rudina Magjistari: Domethënë në të dytën të është ulur në gjunjë dhe të ka bërë propozimin që të kishte marrë ndërkohë njëherë me pajton.

Erjona Kakeli: Nuk e di, nuk numërohen martesat tona. Më duket sikur jam martuar me 4 të ndryshëm. E kisha shumë qejf në fakt sepse Gaz Laloshi ngaqë më quan motër kishte shumë qejf të më vishte me fustan të bardhë që ndodhi momenti i katërt. Qëllova që mbeta shtatzënë me vajzën e dytë dhe thashë unë nuk martohem, nuk vesh fustan të bardhë, nuk bëj festë nëse nuk pi unë dhe të tjerët bëjnë qejf dhe unë vetëm shoh.

Rudina Magjistari: E vërtetë se në atë fazë ti s’do pije dot alkool, s’do bëje dot asnjë “gëzuar” me verë sepse nuk sugjerohet.

Erjona Kakeli: Ashtu qëlloi, shtatzënia ishte me regjim shtrati për një kohë të gjatë kështu që do kënaqja të tjerët jo veten. U tregova egoiste, anulova çdo gjë, fustani m’u ruajt dhe pas 5 vitesh, nuk dija se si t’ia…, po themi punoja Salsanos se nuk është se e kishte me qejf një ceremoni.

Rudina Magjistari: Është kjo praktikisht, jemi duke e parë.

Erjona Kakeli: Po, përgjithmonë aktualja.Unë jam prezantuar me shoqërinë e Salsanos në Elbasan dhe “është e dashura ime” tha, “Erjona” dhe unë i thashë “aktualja”./tvklan.al