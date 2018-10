Perika Gjezi: Do të qëndroja 24 orë duke xhiruar (Video Arkiv)

1976-ta është një nga vitet më produktivë në kinematografinë shqiptare. U realizuan filma të suksseshëm si “Përballimi”, “Lulëkuqet mbi mure”, “Fije që priten”, “Zonja nga qyteti”, “Tokë e përgjakur”, “Dimri i fundit” dhe “Ilegalët”. Por është edhe viti kur realizohet fastivali i parë i filmit shqiptar.

Emisioni “Histori me Zhurmues” të autorit dhe drejtuesit Pandi Laço sjell historinë e njërit prej aktorëve që në atë periudhë mishëroi heroin pozitiv në filmin shqiptar, Perika Gjezi.

“Fillova me teatrin kur isha në gjimnaz falë përzgjedhjes së Piro Manit. Në vitin ’65 kam luajtur për herë të parë si profesionist dhe me profesionistë. Isha gjimnazist atëherë, nuk mu dha e drejta e studimit sepse babai kishte qenë me dyqan. Pata disa role në Korçë dhe në Nëntor të ’69 vajtëm në Tiranë me “Njolla të murrme”, që dihet si vajti ajo shfaqje. Kur u ktheva në Korçë më kërkuan të shkoja ushtar. Në ’74-ën kam luajtur filmin e parë, isha komisar. Dy nga artistët më të nderuar të kinemasë për mua kanë qenë Margatita Xhepa dhe Kadri Roshi. Figurat negative në atë zgjidheshin që të ishin të egër, të shëmtuar, ndërsa herojtë duhet të ishin të bukur, me zë të plotë, të dëgjueshëm nga të tjerët, që njerëzit në të, të shikonin një njeri të adhurueshëm. Aktrimi për mua është pasion i jashtëzakonshëm. Po të më thonë tani do rrishë 24 orë duke xhiruar, unë do të qëndroja”, tha Perika Gjezi.

