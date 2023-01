Përjashtimi i 4 deputetëve, Berisha: I bën Edi Rama këto, “Alibasha” lëvozhga njerëzore

Shpërndaje







14:08 16/01/2023

Në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kryedemokrati Berisha është ndalur dhe tek përjashtimi i 4 deputetëve demokratë nga grupi parlamentar nga Alibeaj, të cilin Berisha e quan “i keqpërdoruri i Ramës”.

“Ka prej jush që thonë Alibasha. Jo, ata janë lëvozhga njerëzore, nuk janë as njerëz. Nuk kemi pse merremi me ta. Është Edi Rama, sepse në çdo vend, po të mos ishte Edi Rama, kryetari i parlamentit do i thoshte se nuk përdoren metoda staliniste në parlament”, është shprehur Berisha duke deklaruar se pas përjashtimit të 4 deputetëve demokratë qëndron pas sipas tij, Kryeministri Edi Rama.

Sali Berisha: Të njëjtën gjë po bën Edi Rama me grupin parlamentar. Ai e sheh se kohërat i ka të numëruara. Ai e sheh se vjedhjet që bën çdo ditë, po i kthehen tani në një bumerang të tmerrshëm. Ai e sheh që nuk ka shpëtim nga një shtet ligjor, për një seri aferash, vjedhjesh të tmerrshme, nga ajo e djegësve, e Butrintit, e Portit të Durrësit, etj. Ai ka të vetmen shpresë të mbajë me çdo kushtet pushtetin. Prandaj shërbehet nga të njëjtit njerëz. Njerëz të zhveshur nga çdo lloj dinjiteti njerëzor, integriteti njerëzor. Papritmas, në kulmin e skandalit të gjysmë milionë eurove të vjedhura- tregojnë se kur një shefe kabineti mbante në tubat e aspirimit gjysmë milionë euro, imagjinonin sa kanë në kontot bankare, Edi Rama, Olsi Rama, Arben Ahmetaj, etj, tre thasë me euro mbeten jetimë. Në këtë kulm skandali të pashembullt, në kulmin e skandalit të kryetarit të bashkisë që kapet si kurrë ndonjëherë më parë, që bashkia bën tender për të vjedhur paratë e taksapaguesve, ndërton rrugën me buldozerët e vet, ndërkohë hap tenderin që të shpallë fitues kompaninë e vet. Se rruga po ndërtohej. Po sa? 400 e sa mijë euro. Dhe bën fiktivisht sikur po anulon tenderin, i kapur në mënyrën më flagrante, kryetar bashkie që shpall tendera për të vjedhur veten, siç bëri dasmën e vet. Këta nuk fitojnë, qytetarët nuk i votojnë këta. Këta e kanë kuptuar, e ndjejnë që janë të përfunduar ndaj edhe bëjnë gjithçka.

Në kulmin e këtij skandali, i keqpërdoruri i tij shpall se ka përjashtuar 4 deputetë nga grupi. I bën Edi Rama, se Edi Rama i di këto. Përveç Koresë së Veriut, nuk mund të gjesh parlament në botë, që të dalë një i vetëshpallur kryetar grupi dhe të përjashtojë katër deputetë nga grupi pa asnjë bazë, rregullorja nuk e përjashton këtë. Kjo ndodh nga Edi Rama, se si të ngushtojë në maksimum hapësirën parlamentare të PD, se si t’i lërë jashtë komisioneve, se si t’u lërë atyre dy minuta kohë për diskutim. Ky është një akt i padëgjuar ndonjëherë në histori. Është prapë Edi Rama. Ka prej jush që thonë Alibasha. Jo, ata janë lëvozhga njerëzore, nuk janë as njerëz. Nuk kemi pse merremi me ta. Është Edi Rama, sepse në çdo vend, po të mos ishte Edi Rama, kryetari i parlamentit do i thoshte se nuk përdoren metoda staliniste në parlament./tvklan.al