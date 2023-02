Përjashtohet nga lista e zgjedhjeve të PS, Ilir Zela: Do kandidojë si i pavarur

10:13 08/02/2023

Deputeti socialist i zonës së Përrenjasit Ilir Zela shprehet për Tv Klan se nëse partia socialiste nuk do të reflektojë ndaj dëshirës së bazës për kandidimin e tij në Përrenjas për herë të tretë, atëherë ai do të kandidojë si i pavarur.

Ilir Zela: Unë ndihem biri i asaj zone, biri i Shqipërisë dhe do të vazhdoj të jap kontributin tim për këtë zonë pavarësisht nëse do të ketë një reflektim apo jo nga ana drejtuesve të PS-së.

Gazetarja: Kjo do të thotë që do t’ju rishohim si të pavarur?

Ilir Zela: Kjo do të thotë që do vazhdoj të kontribuoj me të gjitha mënyrat dhe mjetet në kuadër të PS-së, por do të thotë gjithashtu që drejtuesit e PS-së duhet të rimendohen sepse po marrin mbi veten një risk shumë të madh i cili do i bëjë ata përgjegjës për uljen e rezultatit elektoral të PS-së.

Ditën e hënë në mbledhjen e grupit parlamentar socialist Zela bashkë me deputetë të tjerë të shmangur nga lista e PS-së në këto zgjedhje, kryesisht të qarkut të Korçës, do i kërkojnë kryetarit të grupit Ruçi reflektim, ndërsa do i shprehin mendësinë që do të dalin të pavarur në rast të një reflektimi negativ ndaj kërkesës së tyre. /tvklan.al