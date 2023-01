Përjashtohet polici i rrugores që u kap me kanabis

19:28 04/01/2023

Renato Feri, u kap pas disa minutash ndjekje. Nuk iu bind urdhërit të kolegëve dhe u rrezikoi jetën

Ky është ish-efektivi i policisë rrugore në Tiranë Renato Feri, i cili është arrestuar nga kolegët e tij për shpërndarje të lëndëve narkotike. Bëhet fjalë për një ngjarje të ndodhur disa ditë më parë në kryeqytet, por që nuk është bërë publike nga policia.

Efektivi Feri u pikas nga forcat “Shqiponja” duke udhëtuar me makinë me shpejtësi tej normave të lejuara, në afërsi të Pallatit me Shigjeta. Efektivët e Shqiponjave i bënë me shenjë të ndalonte pasi lëvizte me xhama të errësuar. Drejtuesi i mjetit, efektivi Renato Feri, në vend që të ndalonte, ka shtuar shpejtësinë duke rrezikuar jetën e njërit prej policëve që i kërkuan të ndalonte. Pasi ka ecur për pak minuta, ai ka ndaluar, ka hapur xhamin dhe ka nisur të ofendojë dhe kërcënojë kolegët.

Më pas ai është larguar me shpejtësi, pasi refuzoi të identifikohej. Forcat Shqiponja lajmëruan sallën operative ku u bë i mundur ndalimi i tij në afërsi të rrethrrotullimit të TEG-ut. Pas kapjes, policia zbuloi se Renato Feri ishte koleg i tyre, efektiv i Rrugores. Brenda mjetit gjatë kontrollit u gjet kanabis sativa.

Mësohet se efektivi Ferri, edhe në momentin që është kapur, i ka ofenduar dhe sharë kolegët e tij sërish. Ata e arrestuan dhe dërguan në Komisariatin nr. 6. Renato Feri është djali i Arian Ferit, i cili është shef sektori i burimeve njerëzore në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit. Burimet bëjnë me dije se efektivi Renato Feri është përjashtuar nga Policia e Shtetit me urdhër të kryepolicit Rrumbullaku. Mbi të rëndojnë akuzat e kundërshtimit të punonjësve të policisë dhe prodhimi e shitja e lëndëve narkotike.

