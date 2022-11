Përjashtohet shefi i Komisariatit të Policisë së Pukës

00:01 09/11/2022

Dhunoi qytetarin, denoncohet nga emisioni “Stop”

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Muhamet Rrumbullaku ka përjashtuar menjëherë nga radhët e uniformave blu shefin e Komisariatit të Pukës, Pjerin Lazri. Ai akuzohet për shkelje të rëndë të Kodit të Etikës dhe të komunikimit si dhe për tejkalim të kompetencave, duke abuzuar rëndë me atributet që i jep ligji dhe detyra.

Ka qenë emisioni investigativ Stop, i cili mbrëmjen e së martës ka publikuar rastin e dhunës që shefi i komisariatit të policisë ka ushtruar ndaj një qytetari që kishte shkuar të sqarohej.

Shefi i Komisariatit Pukë: Për private s’e rruaj k**n! S’ekziston kurrë ti, as shokët tuaj mor, me kë je tu fol ti? Me kë je tu fol privatisht ti?

Qytetari: Unë s’jam tu fol privatisht.

Shefi i Komisariatit Pukë: Por të degjeneroj, mor!

Qytetari: Ti je shteti, mo vlla!

Shefi i Komisariatit Pukë: Të fus në dhe mo hej..! Të fus në dhe, mo…!

Qytetari: Ti je shteti!

Shefi i Komisariatit Pukë: O B***rë!. Të fus në dhe mor k*r!

Qytetari: Ti, a je shteti?

Shefi i Komisariatit Pukë: Të fus në dhe, mor! Jam Pjerini mor, jam Pjerini!

Qytetari: Mos luj me dorë!

Shefi i Komisariatit Pukë: Jo shteti! Jam Pjerin Lazri!

Qytetari: Mos shty me dorë!

Shefi i Komisariatit Pukë: Jam Pjerin Lazri! Unë të marr jetën, mor!

Qytetari: Në rregull mor, ti je shteti!

Gjithçka ka nisur pas një inati personal të shefit të komisariatit, i cili i ka çuar patrullën e i ka hequr patentën Zamirit.

Shefi i Komisariatit Pukë: Të kam thënë se… Unë tashi jam pa… (Nuk kuptohet). Ke shkruajtur diçka në emrin tim.

Qytetari: Në emrin tënd?

Shefi i Komisariatit Pukë: Po!

Qytetari: Ça kam shkruar?

Shefi i Komisariatit Pukë: Ma kanë pru në “forward”.

Qytetari: Hë, hë, edhe…

Shefi i Komisariatit Pukë: Nëse e ke shkruajtur, ke bë shumë gabim, që më ke përmend emrin!

Por pas publikimit të këtyre pamjeve, ka ardhur menjëherë dhe reagimi i Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shteti, cili me shprehet se do të veprojë me ashpërsinë e ligjit ndaj kujtdo punonjësi policie që shpërdoron detyrën dhe që abuzon rëndë me uniformën.

