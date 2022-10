“Përkëdheljen e bënin me këngë e me vargje”, Irakli Koçollari për folklorin e Zagorisë: Imagjinatë që nuk e “rrok” dot mendja njerëzore

13:21 30/10/2022

“Histori Shqiptare” në Tv Klan udhëtoi këtë të diel në Zagori duke zbuluar disa nga fshatrat më të veçantë të kësaj zone. Zagoria është një krahinë e ndodhur mes malit të Dhëmbelit dhe të Lunxherisë. Fshatra të cilët ndodhen përballë njëri-tjetrit dhe duket sikur kuvendojnë.

Zagoria ka 10 fshatra, por “Histori Shqiptare” u ndal vetëm në disa prej tyre, duke zbuluar vlerat e këtyre vendeve. Përveç bukurisë natyrore, Zagoria ka edhe një pasuri të madhe kulturore, ajo ka një folklor të pasur, e ndërsa i gjithë udhëtimi i “Historisë Shqiptare” u shoqërua me këngë polifonike, profesor Irakli Koçollari ka treguar diçka mjaft interesante për folklorin e kësaj zone.

Irakli Koçollari: Nga të gjithë të vjetrit, të moshuarit, të paktën dy gjyshet që kam arritur, është interesante se edhe kur donin të përkëdhelnin edhe me melodi, por edhe pa melodi, të dërgonin vargje. Përkëdheljen e bënin me këngë, me vargje, ose thjesht poezi, ose këngë e mbështetur në vargje me atë që donin të përcillnin nga shpirti i tyre për dashurinë, për respektin, për fëmijët e për të tëra. Është e çuditshme! Mbante mend gjyshja ime me mijëra vargje të poezisë popullore. Instituti i Folklorit ka mbledhur të gjithë trashëgiminë e këngës popullore, në dy vëllimet e para fare, më të hershmet të vitit ‘58-‘59, këtë vit janë botuar, por janë mbledhur më para, ka një këngë nga këngët simbol që kemi ne shqiptarët, që Kadareja e ka hedhur edhe në prozë dhe që e do shumë atë këngë, është fjala për këngën e Kostandinit dhe Doruntinës. Ne shpesh i referohemi se ajo u gjet te arbëreshët e Italisë, në fakt unë e kam ditur që fëmijë se ma këndonte gjyshja dhe të fuste në një botë të frikshme dhe brenda një imagjinate që nuk e rrok dot mendja njerëzore. Të shkojë dhe të udhëtojë një i vdekur me një të gjallë, të hipur mbi një kalë. Në imagjinatën e një fëmije mendoje se sa tronditëse, por edhe se sa abstragime të sjellë nëpër mendë. Pikërisht kjo këngë është gjetur në Oshtevë. Autorët e kanë këngën me fjalët Kostandini dhe Dhoqina, ndërsa te arbëreshët është Kostandini dhe Doruntina. Ka shumë të dhëna që nga krahina e Zagorisë ka një emigrim në pragun e pushtimit osman, në Itali dhe bashkë me emigrimin ata morën me vete trashëgimin shpirtërore siç ishin këngët./tvklan.al