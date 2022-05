Përkeqësohet situata financiare e shqiptarëve

15:52 11/05/2022

Vrojtimi i Bankës së Shqipërisë për 12 muajt e fundit

Në 12 muajt e fundit situata financiare e familjeve shqiptare është përkeqësuar. Është ky vrojtimi i Bankës së Shqipërisë i cili tregon për një përkeqësim financiar të familjeve shqiptare e si shkak duket se janë rritja e çmimeve kryesisht të ushqimeve, vajit, drithërave dhe bulmetit.

Sipas këtij vrojtimi, 17 % më shumë e familjeve shqiptare mendojnë që situata e tyre familjare është përkeqësuar 12 muajt e fundit, në raport me ata që thonë se është përmirësuar. Nivel ky i njëjtë me atë të fillimit të pandemisë kur vendi kaloi në karantinë totale.

Lufta në Ukrainë e cila solli rritjen e çmimeve të ushqimeve edhe përgjatë muajit Prill, duket se ka ndikuar në përkeqësimin e këtij treguesi.

Sipas INSTAT, inflacioni arriti 6.2% në Prill, një vit më parë ky ndryshim ishte me 1,9 %. Kjo është rritja më e madhe e çmimeve në 10 vitet e fundit e madje që nga viti 2001 kur inflacioni ishte 7.6 %.

Rritja më e madhe e çmimeve vërehet tek “vajrat dhe yndyrat” me 24,2 %, pasuar nga “qumështi, djathi dhe vezët” me 17,1 %, ndërsa “buka dhe drithërat” me 16,7 % si dhe ëmbëlsirat me 14,3 %.

