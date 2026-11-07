6 nëntor 2026 – Një fotografi e vjetër mund të ruajë shumë më tepër sesa një moment të së kaluarës. Ndonjëherë, ajo mbart emocione, kujtime dhe ngjarje që ndikojnë në mënyrën se si e shohim veten edhe shumë vite më vonë.
Për psikologen Rudina Koromani, e ftuar në emisionin “Rudina”, Tv Klan, solli në studio fotografinë e realizuar gjatë një aktiviteti festiv të 1 Majit. Në atë kohë, ajo ishte pjesë e Pallatit të Pionierëve dhe ishte përzgjedhur mes fëmijëve që do të merrnin pjesë në ceremoninë.
Psikologia kujtoi emocionet e asaj dite, e cila, megjithëse ishte një ceremoni me shumë pjesëmarrës dhe mot me shi, për të përfaqësonte një arritje të madhe.
“Unë isha pjesë e Pallatit të Pionierëve dhe zgjedhja për evente të tilla të 1 Majit bëhej nga Pallati i Pionierëve. Pra, zgjidhej një grup fëmijësh, ku përcaktohej që ti do t’i japësh lule Ramiz Alisë. Ne ishim një turmë e madhe, se te ajo tribuna aty ishin shumë persona. Ka qenë një 1 Maj me shi kjo. Po për fëmijët ishte arritje e madhe”, tregoi Koromani.
Por rëndësia e kësaj fotografie për të nuk lidhet vetëm me pjesëmarrjen në një ceremoni të tillë. Ajo që e bëri atë ditë të paharrueshme ishte mënyra se si u prit nga familja dhe rrethi shoqëror pas kthimit në shtëpi. Një përjetim që psikologia e kujton si një moment vendimtar në formimin e vetëvlerësimit të saj.
“Për mua kjo foto ka shumë rëndësi për sa i përket fëmijërisë sime, sepse ka qenë një nga elementët psikologjikë, një nga momentet, një nga ngjarjet të cilat kanë përcaktuar vetëbesimin tim, sepse kur shkova në shtëpi, mami më puthi më shumë se zakonisht. Dhe kur shkova në shkollë, të gjithë nxënësit… shokët e mi u hapën, pra me një nder shumë të madh, me një respekt shumë të madh, duke duartrokitur, sikur unë kisha bërë një arritje shumë të madhe, dhe përfshirë dhe mësuesit e shkollës së bashku me drejtorinë e shkollës. Dhe aty nga ai moment u vendos vetëbesimi im, që unë vlej diçka, jam dikush”, rrëfeu ajo.
/tvklan.al