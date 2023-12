Përkujtohet Maria Callas, një nga sopranot më me ndikim në shekullin XX

22:20 16/12/2023

Vepra dhe kontributi brilant operistik i sopranos së mirënjohur amerikano-greke Maria Callas është kujtuar mbrëmë në Tiranë për 100-vjetorin e lindjes së ikonës operistike.

Ambasada greke bashkë me fondacionin helen të kulturës dhe orkestrën filarmonike të Bashkisë Loutraki kujtuan trashëgiminë e jashtëzakonshme që ajo la pas.

Kostantina Kamitsi, ambasadore e Greqisë në Shqipëri: Callas me edukimin e saj të jashtëzakonshëm dhe aftësinë interpretuese revolucionarizoi kaq shumë operan saqë tani bëjmë dallimin para dhe pas saj. Shumë nga intepretimet e Callas konsiderohen të papërsëritshme.

Ishin solistet Katia Paschou dhe Eliona Lici ata që i dhanë zë dhe emocion asaj mbrëmje.

Pas Tiranës ky koncert do të mbahet edhe në Vlorë këtë të shtunë në teatrin Petro Marko.

Callas ka interpretuar rolet me të rëndësishme të operave më të njohura duke u shndërruar në ikonë të shekullit 20, ndërsa emri i saj veç sukseseve në karrierë do kujtojë gjithmonë edhe historinë e saj të famshme të dashurisë me Aristotle Onassis.

