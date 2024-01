Përmbyllet viti i Tiranës si “Qyteti Europian i Sportit”

21:35 29/01/2024

Veliaj: Kemi futur kulturën sportive në çdo familje, mezi pres 2025-ën që të jemi “Kryeqyteti Mesdhetar i Kulturës”

Tirana përmbylli me sukses vitin kur mbajti titullin “Qyteti Europian i Sportit 2023”. Në fjalën e tij, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj tha se ndihet i lumtur për gjithçka arriti Tirana në një vit suksesi për sportin.

“I gjithë ky vit ishte një përqafim i madh për të gjithë ata që u regjistruan në kurse sportive. Për mijëra çuna dhe goca të Tiranës që këtë vit u regjistruan në qindra shoqata sportive, një super duartrokitje! Ne do vazhdojmë të jemi tifozët tuaj kudo që do lulëzoni, kudo që shkëlqeni, kudo që do vraponi dhe kudo që do fitoni.”

Veliaj tha se sporti ka një fuqi të jashtëzakonshme për të bashkuar njerëzit, teksa theksoi se mezi pret 2025-ën kur Tirana do të jetë “Kryeqyteti Mesdhetar i Kulturës dhe Dialogut’.

“Këtu skemi disa kryetarë bashkie nga i gjithë Ballkani. Kemi kryetarin e Bashkisë së Sofjes, Sarajevës, Podgoricës, kolegët nga Shkupi, kemi Përparimin dhe kolegët nga Kosova, dhe mezi pres që Tirana ta kthejë në histori suksesi edhe B 40. Vitin tjetër Tirana është “Kryeqyteti Mesdhetar i Kulturës” dhe mezi pres që të kemi një përfshirje shumë të madhe edhe aty. Sporti ka një fuqi të jashtëzakonshme, është lidhja për shoqëri, për miqësi dhe për një dashuri që zgjat për një jetë”.

Në fund kryebashkiaku, Erion Veliaj u kaloi stafetën qytetit të sportit, Prishtinës dhe Vlorës, dy qyteteve shqiptare që do të mbajnë këtë vit titullin “Qyteti Europian i Sportit”.

