Përmbysje spektakolare e Juventus ndaj Romës

Shpërndaje







23:26 09/01/2022

Në një ndeshje spektakolare që pati 7 gola, një penallti të pritur nga Shezni, një karton i kuq të De Ligt, Juventus ka arritur të fitojë 4-3 ndaj Romës. Në stadiumin Olimpiko ka ndodhur një përmbysje gati e pabesueshme, pasi deri në minutën e 70’ bardhezinjtë ishin duke humbur 1-3.

Ndeshja ka filluar me një ritëm të lartë, ku fillimisht kaloi Roma në avantazh me Abraham në minutën e 11’ dhe 7 minuta më pas Juventus ka barazuar me anë të Dybala. Në pjesën e dytë Roma ka hyrë fuqishëm dhe u duk sikur e siguroi fitoren pas golit të dytë nga Mikhitarian dhe një supergoli të tretë nga goditje dënimi prej Pelegrinit. Por Juventusi nuk e kishte thënë akoma fjalën e fundit.

Allegri hedh në fushë Moratën i cili rezultoi vendimtar. Në minutën e 70’, sulmuesi spanjoll harkon saktë për Lokatelin që ngushton diferencën. Po nga këmbët e Moratas nis edhe goli i barazimit i realizuar nga Kulusevski dy minuta më pas. Nuk mjaftoi vetëm me kaq, por në harkun e 8 minutave Juventus arrin të përmbysë gjithçka kur në minuten e 77’ De Shilio realizon golin e katërt.

Emocionet janë të pafundta kur tre minuta më pas gjyqtari akordon penallti për prekje me dorë nga De Ligt që ndëshkohet me kartonin e dytë të verdhë. Verdhekuqtë bëhen gati të festojnë por portieri Shezni bën mrekullinë. Minutat e mbetura Juventus arrin të mbrohet mirë duke marrë një fitore të vyer që e mban në lojë për një vend në Champions League.

Klan News