Përmbytjet e fuqishme përfshijnë Spanjën qendrore

08:42 16/12/2022

Stacionet e trenave u mbyllen ndërsa 35 provinca janë vendosur nen alarmin e kuq për shkak te stuhisë Efrain

Stuhia Efrain ka shkaktuar përmbytje të fuqishme në pjesën qendrore dhe perëndimore të Spanjës ku rajoni më i prekur rëndë është Extramadura.

Në Granada, në rajonin e Andaluzisë, lumi Dílar përmbyti disa automjete si dhe shkatërroi më shumë se 50 shtëpi dhe biznese. Agjencia Shtetërore Meteorologjike Spanjolle AEMET raportoi se mund të ketë rënë më shumë se 100 mililitra shi në 48 orë.

Një stacion treni të udhëtarëve në Madrid u përmbyt pasi shirat e dendur depërtuan brenda tij. Shiu detyroi gjithashtu mbylljen e pesë linjave të metrosë. Gjithashtu edhe stacioni Banco de España, në qendër të Madridit, u përmbyt plotësisht dhe u mbyll. Si pasojë e stuhisë së fuqishme autoritetet kanë shpallur alarmin në 35 provinca.

Shërbimet e urgjencës në të gjithë rajonin e Madridit iu përgjigjën 323 incidenteve të lidhura me përmbytjet. Disa video të shpërndara në internet tregojnë se shumë rrugë të Madridit janë përmbytur ku tunelet dhe rrugët janë bllokuar. Shiu i dendur shkaktoi shembjen e një rruge dhe një grup prej dhjetë personash u shpëtuan nga ekipet e kërkim-shpëtimit.

Sipas agjencisë spanjolle të motit Aemet, do të vazhdojë të bjerë shi por me një intensitet më të ulët gjatë fundjavës por nga java e ardhshme sërish do të rikthehen rrebeshet e fuqishme.

Klan News