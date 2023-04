Përmbytjet, Veliaj: ‘Flash floods’ ndodhin kudo në botë, sot Tirana ka ku kullon

Shpërndaje







23:24 27/04/2023

Kandidati i Partisë Socialiste për zgjedhjet e 14 Majit në Tiranë, Erion Veliaj u shpreh se kryeqyteti sot ka një rrjet kanalizimesh që nuk e ka asnjë qytet tjetër në Shqipëri.

Teksa ishte i ftuar në emisionin “Opinion” ai u pyet për përmbytjet. Kryebashkiaku i Tiranës theksoi se kjo ndodh kudo në botë si pasojë e atyre që quhen “flash floods”.

Por sipas Veliajt, ato përmbytje që ndodhnin sistematikisht vite më parë, nuk ndodhin më për shkak se Tirana ka ku të kullojë.

Artan Hoxha: Mund të më japësh një përgjigje pse përmbytet lehtshëm qyteti?

Erion Veliaj: Sot jetojmë në një situatë, ku ajo që quhet “flash floods” që zgjat për disa minuta me intensitet ndodh kudo në botë, ndodh në Londër, ndodhi dhe në Riad. Kjo ndodh në çdo qytet, edhe në Londër, edhe në New York. Edhe në një kulluesë makaronash, po i hodhe të gjithë ujin do presësh sa të kullojë, por sot nuk ndodh ajo sistematikja që ndodhte tek Bregu i Lumit. Ty Bregu i Lumit të vinte deri tek Selvia, deri tek Siri Kodra. Ti nuk ke më kronika të shtëpive të përmbytura. A ka një kryqëzim? Patjetër se është sifoni. Ti kur mbaron vaskën, heq atë, ajo nuk mbaron e gjitha përnjëherë. Uji i vaskës do marrë kohën e vet ku do kullojë, por të paktën ka ku të kullojë Tirana sot, atëherë nuk kishte ku kullonte. Atëherë sifoni ishte i bllokuar. Ti e ke vënë re që Lana nuk ka dalë në sipërfaqe vitet e fundit. Fakti që dhe ‘non grata’ arriti të prodhonte vetëm një foto të ish-ETC të kohës së Lulit me përmbytje për të ilustruar Tiranën do të thotë që jeni në një situatë dëshpëruese. Në Tiranë ra dhe borë dhe më thanë mua pse nuk ke borëpastruese. Ju kujtohet që ra borë në Tiranë para ca vitesh. Gjëra të tilla ndodhin, por nuk janë pa zgjidhje. Sot Rruga e Elbasanit ka ku kullon. Sot Bregu i Lumit nuk vjen më tek Selvia. Sot Tirana ka një rrjet kanalizimesh që nuk e ka asnjë qytet tjetër. Shihe Shkodrën si bëhet dhe shih si bëhen qytetet e tjera./tvklan.al