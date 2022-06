Përpjekja e fundit e diplomacisë gjermane për negociatat

23:20 11/06/2022

Është përpjekja e fundit diplomatike para se udhëheqësit e vendeve anëtare të Bashkimit Europian të vendosin për fatin e negociatave të anëtarësimit të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Në fund të turneut të tij ballkanik, kancelari gjerman Olaf Scholz e nxiti Bullgarinë të gjejë një marrëveshje me Maqedoninë e Veriut për të hapur rrugën e pranimit në BE. Ai i përcolli mesazhet gjatë një konference të përbashkët shtypi me kryeministrin bullgar Kiril Petkov në Sofje.

“Dhe gjëja më e mirë është të arrihet një marrëveshje dhe të gjendet një zgjidhje që funksionon për të gjithë. Bindja ime është se kur të ndodhë, në një kohë të shkurtër, të gjithë do të kenë harruar se çfarë problemesh kemi pasur dhe do të funksionojë shumë mirë”, tha Scholz.

Scholz, i cili vizitoi Sofjen si pjesë e një turneu dy-ditor në rajon përpara samitit të liderëve BE-Ballkani Perëndimor më 23 qershor, e vuri ndër prioritet e politikës së jashtme të Bashkimit Europian çështjen e anëtarësimit të shteteve të Ballkanit Perëndimor në bllok.

Kryeministri Petkov përsëriti qëndrimin e Bullgarisë se Maqedonia e Veriut duhet të përmbushë tri kushte që lidhen me mosmarrëveshjet historiko-kulturore midis dy vendeve dhe i kërkoi Brukselit të garantojë përmbushjen e tyre.

“Së pari, të gjenden të gjitha opsionet, përmes procesit europian, për përfshirjen e pakicës bullgare në kushtetutën e Maqedonia e Veriut, për të mbrojtur të drejtat e bullgarëve atje. Gjithashtu, ne kemi qëndrimin tonë për një kornizë zyrtare: fqinjësi të mirë dhe një traktat bashkëpunimi (Traktati i Miqësisë). Pra, çdo zgjidhje duhet të përfshijë këto tre prioritete.”

Më herët të shtunën, Scholz vizitoi Maqedoninë e Veriut, vend që së bashku me Shqipërinë kanë kryer shumë reforma në përpjekjen e tyre për t’u bërë anëtarë të BE-së. Më herët Maqedonia e Veriut u detyrua të ndryshojë emrin për të përmbushur kërkesat e Greqisë.

