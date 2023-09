Përpjekje për bashkimin e PD-së

Shpërndaje







16:57 03/09/2023

Bardhi fton të martën në takim të gjithë deputetët e PD

Në cilësinë e kryetarit të Grupit Parlamentar të PD, në nisje të këtij sesioni parlamentar Gazment Bardhi ka ftuar të martën në takim të gjithë deputetët e opozitës.

“Kam bindjen e plotë se çështjet që na bëjnë bashkë janë më shumë se çështjet që na ndajnë.

Duke ruajtur dhe respektuar qëndrimin apo mendimet individuale të çdo deputeti për zhvillimet apo debatin e brendshëm në Partinë Demokratike dhe në kampin opozitar, ndaj bindjen me shumicën e kolegëve që kjo nuk duhet të na pengojë për t’u bashkuar dhe për të unifikuar qëndrimin dhe aksionin opozitar kundër keqqeverisjes së Edi Ramës”.

Sipas Bardhit lufta e brendshme në Partinë Demokratike e ka dobësuar opozitën.

“Për fat të keq, kjo nuk ka ndodhur në këto 2 vitet e fundit. Lufta e brendshme në Partinë Demokratike e ka dobësuar opozitën dhe shpesh e ka shfokusuar nga misioni i saj, duke i krijuar një komoditet të pashoq e tërësisht të pamerituar Edi Ramës në mandatin e tij të 3 radhazi, ku sundon keqqeverisja, arroganca dhe korrupsioni. Kjo situatë dikton nevojën që, në mënyrë urgjente, secili prej nesh, deputetëve të opozitës, të tejkalojë vetveten për të ofruar dhe për të gjetur zgjidhje në interes të përbashkët të të gjithë opozitarëve dhe çdo qytetari që kërkon ndryshimin e qeverisjes”.

Apeli i Bardhit është një linjë me atë të ish-Kryeministrit Berisha për unifikimin e grupit parlamentar të PD-së me të gjithë ata deputetë që nuk janë bërë palë me regjimin e Edi Ramës si Basha e Alibeaj.

Berisha shprehu ashtu si Bardhi shqetësimin për nevojën urgjente të unifikimit të opozitës.

Klan News