Përplasen 3 makina në Shkodër-Bushat, 6 të plagosur

16:20 22/08/2022

Tre automjete janë përfshirë në një aksident automobilistik në aksin rrugor Shkodër-Bushat.

Korrenspondentja e Klan News në Shkodër, Emi Kalaja, mëson se nga aksidenti pranë fshatit Beltoje kanë mbetur të plagosur 6 persona. Dy prej tyre janë në gjendje të rëndë, sipas informacioneve nga spitali.

Të plagosurit janë dërguar në Spitalin e Shkodrës dhe po marrin trajtim mjekësor.

Njoftimi i policisë

Më datë 22.08.2022, rreth orës 15:20, në aksin rrugor “Shkodër – Lezhë”, në fshatin Beltojë, janë përfshirë në aksident rrugor, automjeti tip “Opel”, me drejtues shtetasin I. Gj., 30 vjeç, automjeti tip “Toyota”, me drejtues shtetasin malazez P. G., 42 vjeç dhe automjeti tip “BMW”, me drejtues shtetasin kosovar A. B., 24 vjeç.

Si pasojë e këtij aksidenti, janë dëmtuar të tre drejtuesit e automjeteve, njëri prej të cilëve, shtetasi I. Gj. është në gjendje të rëndë, si dhe janë dëmtuar gjithashtu shtetasit D. Gj., 54 vjeçe, O. G., 44 vjeçe dhe A. H., 25 vjeçe, pasagjere në këto automjete.

Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e rrethanave të aksidentit.