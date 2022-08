Përplasen dy makina në rrugën Gjirokastër-Tepelenë, plagosen 4 persona

20:03 03/08/2022

Një aksident ka ndodhur në aksin rrugor Gjirokastër-Tepelenë duke shkaktuar plagosjen e katër personave përfshirë. Ngjarja është shënuar në Urën e Kardhiqit në kthesën që të çon drejt rrugës së re për në Sarandë.

Një automjet Mercedez-Benz duket se i ka prerë rrugën një automjeti tjetër. Përplasja ka qenë jo frontale, por anësore çka evitoi një tragjedi.

Për pasojë janë lënduar 4 pasagjerë të cilët janë dërguar menjëherë në Spitalin e Gjirokastrës për mjekim të specializuar. Policia Rrugore ndodhet në vendngjarje për të zbuluar shkakun e aksidentit.

Informacioni paraprak

Rreth orës 19:05, në rrugën nacionale Gjirokastër-Tepelenë, në vendin e quajtur “Ura e Kardhiqit”, automjeti tip “Benz” me drejtues shtetasin E. D., 38 vjeç, banues në fshatin Hormovë, Tepelenë, është përplasur me automjetin tip “Opel” me drejtuese shtetasen M. D., 42 vjeçe, banuese në Gjirokastër.

Për pasojë kanë marrë dëmtime 4 pasagjerët që ndodheshin në automjetin tip “Benz”, të cilët u transportuan për të marrë ndihmën mjekësore në spital dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor dhe po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit.

