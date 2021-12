Përplasen dy mjete në Bulqizë, plagoset rëndë pasagjerja dhe niset për ndihmë të specializuar në Tiranë

19:55 25/12/2021

Një aksident ka ndodhur rreth orës 18.15,​ në kryqëzimin e qytetit të ri në Bulqizë. Një automjet tip ‘Ford’​ me drejtues shtetasin E. V., është përplasur me automjetin tip ‘Benz’, me drejtues shtetasin A. T..

Si pasojë e kësaj është lënduar rëndë pasagjerja që ndodhej në mjetin ‘Ford’, e cila është dërguar në spitalin e Traumës, Tiranë për ndihmë më të specializuar.

Grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes dhe vijon puna për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit./tvklan.al