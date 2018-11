Përplaset me makinë, humbet jetën shqiptari në Greqi

Një 38-vjeçar shqiptar në Greqi ka humbur jetën pasi u përfshi në një aksident automobilistik në hyrje të qytetit Malesina. Shtypi grek shkruan se viktima po udhëtonte me makinë, kur humbi drejtimin e mjetit dhe doli nga rruga e më pas përfundoi në oborrin e një shtëpie.

Identiteti i viktimës nuk është bërë i ditur, por aksidenti ka qenë i rëndë, aq sa është dashur ndërhyrja e zjarrikësve për të nxjerrë nga makina trupin e shqiptarit. Një ambulancë e dërgoi 38-vjeçarin me urgjencë në spital, por fatkeqësisht ndërroi jetë sapo mbërriti. Shqiptari jetonte prej disa vitesh me familjen e tij në Greqi. Ndërkohë, policia greke ka nisur hetimet për të sqaruar tërësisht rrethanat e aksidentit me pasojë vdekje.

Kujtojmë se pak ditë më parë, më 19 Nëntor humbi jetën në një aksident automobilistik një tjetër shqitar në Greqi. 15-vjeçari shqiptar Enriko Buzani udhëtonte në makinë me dy bashkëmoshatarë të tij, që fatkeqësisht edhe ata humbën jetën. /tvklan.al