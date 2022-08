Arjan Tase





Përplasi për vdekje vajzën e mitur, Arjan Tase e mori mjetin lundrues te kushëriri

Shpërndaje







11:11 03/08/2022

Pranë shtëpisë së 7-vjeçares që humbi jetën ditën e djeshme nga goditja e skafit që drejtohej nga Arjan Tase, gazetarja e Klan News, Glidona Daci raporton detaje të reja lidhur me ngjarjen. Sipas burimeve hetimore, ka dyshime se skafi është në pronësi të Arjan Tase, por ende nuk është vërtetuar plotësisht.

Burimet nga AMP dhe prokuroria e Vlorës bëjnë me dije,në bazë të rezultateve të hetimit se ka dyshime që skafi të jetë në pronësi të arjan tase por ende nuk ësht ëvërtetuar sepse djali i xhaxhait të tij kishte mjete motorike që i lëshonte me qera për pushuesit.

Dëshmitarët okularë në vendngjarje janë marrë në pyetje, ndërsa në banesë kanë nisur të mbërrijnë familjarët për të shprehur ngushëllimet. Nuk ka ende një prononcim zyrtar nga ana e tyre apo një thirrje ndaj organeve të drejtësisë. Ende nuk janë parë të mbërrijnë funksionarë të lartë për të shprehur ngushëllimet e tyre për vdekjen e 7-vjeçares.

Arjan Tase, tashmë ish-punonjës i Policisë, u përjashtua ditën e djeshme nga radhët e saj pas vendimit të drejtorit të përgjithshëm Gledis Nano. Ai ishte një njeri i dyshuar për mosushtrimin e detyrës siç duhet sa i përket kultivimit të hashashit gjatë kohës që ushtronte detyrën në komisariatin e Himarës dhe u pezullua.

Më pas, ai u rikthye në detyrë, jo në post drejtues në komisariatin e Elbasanit sepse në hetim rezultoi që nuk kishte lidhje të drejtpërdrejtë me mbjelljen e lëndës narkotike. Raportohet se Arjan Tase ka pasur gjithnjë probleme në ushtrimin e detyrës së tij dhe hetimet po vazhdojnë lidhur me problematikat e lidhura me të./tvklan.al