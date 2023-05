Përplasja në Kavajë që nisi 2 muaj më parë, gazetarja: Hakmarrja jo vetëm për djalin e vrarë, por edhe për nipin

Shpërndaje







23:24 22/05/2023

Në harkun kohor të më pak se 2 muajve Kavaja u trondit nga një tjetër vrasje. Arian Gosa u ekzekutua pasditen e së dielës në një lokal në këtë qytet. Autor i dyshuar i ngjarjes së rëndë është Habib Rexha, që aktualisht vijon të jetë në arrati. Pista kryesore e policisë është hakmarrja dhe zanafillën e ka pikërisht më datë 29 Mars të këtij viti, kohë kur Edmond Gosa u konfliktua në rrugë me Altin Rexhën dhe të dy 43-vjeçarët mbetën të vrarë. Në momentin e përplasjes dhe vrasjes, Rexha ishte me djalin e tij të mitur.

Në studion e “Opinion”, gazetarja Klodiana Lala tha se familja Rexha, dyshohet se nuk u hakmor vetëm për vrasjen e 43-vjeçarit, por edhe sepse për ta djali i vogël konsiderohej viktimë potenciale e atij konflikti. Kujtojmë se i mituri mbeti i lënduar nga ngjarja në fjalë.

“Në momentin që është rrëzuar, që është goditur me thikë dhe ka rënë, djali është lënduar. Nuk është i lënduar as me thikë dhe as me armë. Dhe familja Rexha, sipas të dhënave të marra dje dhe sot nga ana e policisë e konsideronte si një viktimë potenciale djalin e vogël dhe është një hakmarrja jo vetëm për djalin e vrarë, por edhe për nipin, i cili për fat të mirë është i gjallë, por ata pretendojnë sipas kanunit të tyre që ai mund të ishte një viktimë potenciale e kësaj ngjarje”, tha Lala, e cila shtoi se ngjarja e dytë mund të ishte parandaluar.

Viktima i ngjarjes së djeshme, 48-vjeçari Arjan Gosa ishte vëllai i madh i Edmond Gosës, ndërsa autori i dyshuar, 31-vjeçari Habib Rexha, është vëllai i Altin Rexhës./tvklan.al