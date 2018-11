Përplasja Salvini-Gattuso

Ndeshja mes Lazios dhe Milanit ka bërë pjesë të futbollit edhe politiken italiane. Zv/kryeministri i vendit, Matteo Salvini, sigurisht i veshur me petkun e tifozit të Milanit ka kritikuar zgjedhjet e Gattusos pas përfundimit të takimit.

“Ndeshja ishte e bukur, por Gattuso duhet te kishte bërë ndonjë zëvendësim. Nuk e kuptoj pse nuk shfrytëzoi asnjë nga ndërrimet në pjesën e dytë”, tha Salvini.

E menjëhershme ka qenë edhe kundërpërgjigja e teknikut të kuq e zinjve

“Unë nuk fals rreth politikës pasi nuk kuptoj asgjë. Mendoj se Salvini duhet të mendojë si të bëjë punën e tij pasi në Itali kemi shumë probleme”, iu përgjigj Gattuso.

Takimi u mbyll në barazim 1-1. Fillimisht ishin kuqezinjtë ata që kaluan në avantazh me Kessie e me pas ishte Corea që barazoi në limitet e kohesh shtese. Ky mund të cilësohet një rezultat pozitiv për Milanin pasi vinte në këtë ndeshje me gjysmën e ekipit, sepse gjysma tjetër është në infermieri.

Pas këtij rezultati dy skuadrat ruajnë vendet respektive në tabelen e rënditjes. Kuqezinjtë që ndodhen në vendin e pestë ndërsa kryeqytetasit një shkallë më lart.

