2 nëntor 2026 – Analisti Mentor Nazarko ka komentuar deklaratat e kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, i cili, përmes një letre nga paraburgimi i Fierit, ka akuzuar kreun e qeverisë, Edi Rama, se përmes Ministrit të Drejtësisë, Toni Gogu, i ka kërkuar dorëheqjen.
I ftuar në emisionin “Opinion”, Tv Klan, Nazarko u shpreh se bashkimi i deklaratave të Plarent Ndrecës, avokatit të kryebashkiakut, të dhëna po sot në këtë program, me ato të përmbajtjes së letrës, krijon një tablo më të plotë të akuzave ndaj Ramës. Sipas analistit, pretendimet e bëra duhet të marrin vëmendjen e institucioneve të drejtësisë, përmendur këtu edhe Prokurorinë e Posaçme.
“Përfytyrimi i plotë i bisedës krijohet nga bashkimi i asaj çfarë tha avokati te biseda me ty edhe nga çfarë është shkruar. Sigurisht, unë mendoj që një pjesë e gjërave që thuhen aty janë shumë të rënda. Posaçërisht kahja që synon zoti Veliaj edhe nëpërmjet intervistës së Plarentit, pra avokatit të tij… është pra që ai thotë që mbrapa arrestimit të tij, njëri ndër faktorët, se më duket që ai nuk tha që ai është faktori i vetëm ekskluziv për arrestimin tim, është zoti Rama. Pra edhe për sjelljen në burg, lejet e familjarëve e të tjera e të tjera. Janë gjëra të rënda. Këto meritojnë vëmendje. Sigurisht, siç tha edhe kolegu Kikia, këto janë elementë për të nisur, për të nisur një hetim. Unë mendoj që SPAK-ut do të duhet që të vihet në lëvizje pas gjithë këtyre pretendimeve. Kështu që jemi në kushtet e deklarimeve shumë të rënda që një kryetar bashkie në funksion, pavarësisht funksionit të kufizuar për rrethanat, bën në adresë të kryeministrit”, u shpreh ai.
Nazarko e cilësoi edhe strategjinë e Veliajt si një përpjekje për të ushtruar presion politik ndaj kryeministrit të vendit dhe si një mënyrë për të ndikuar te SPAK-u.
“Kështu që mendoj që duhet të vihet në lëvizje dhe Veliaj është duke ndjekur tashmë një pistë në sjelljen e vet, e cila synon që t’i ushtrojë presion kryeministrit, presion politik, u duk edhe nga deklarimi për votimin në Serbi, nga mesazhet që kishte Plarenti për qëndrimin ndaj protestave e të tjera e të tjera, por edhe një pistë tjetër e cila synon të ndikojë SPAK-un”, u shpreh ai.
Për analistin, e gjithë kjo është një ndryshim i rëndësishëm në raportin e Veliajt me Ramën, Partinë Socialiste, por edhe qytetarët. Sipas tij, një nga arsyet kryesore të përplasjes lidhet me zgjedhjet në Tiranë.
“Kjo është një kthesë e rëndësishme në sjelljen e tij me publikun, me Partinë Socialiste, me kryeministrin. Dhe unë mendoj që arsyeja kryesore që e ka sjellë këtë acarim lidhet me zgjedhjet në Tiranë”, tha Nazarko.
/tvklan.al