Përplasje e ashpër Berisha-Rama

Nisi me tension dhe degjeneroi në akuza të ndërsjellta deri edhe fyerje personale e familjare seanca plenare mes ish-Kryeministrit Berisha dhe kreut te qeverisë Edi Rama. Përplasja erdhi pas një akuze që Berisha bëri në adresë të bashkëshortes së kryeministrit Rama.

Ndërprerja e fjalës ndaj ish-kryeministrit Berisha shkaktoi jo pak tension në sallë, çka çoi edhe në ndërprerjen e seancës plenare për pak minuta.

Me rinisjen e seancës, kryeministri Rama u përfshi në replikë edhe me kreun e opozitës lidhur me një investigim të bërë nga BIRN dhe Zëri i Amerikës mbi përfshirjen e krimit të organizuar në episode të blerjes së votave në Durrës, Kavajë, Lezhë dhe Dibër. Lulzim Basha i përsëriti kërkesën për qeveri tranzitore, por Edi Rama e ftoi në fushëbetejën e 30 Qershorit.

Pas fjalës së Bashës demokratët braktisën punimet e Kuvendit, ndonëse në axhendën e parlamentit është edhe kërkesa e tyre për ngritjen e një komisioni hetimor për veprimtarinë e DSIK-së lidhur me pajisjen me certifikatë sigurie për Gent Cakajn, i propozuar nga kryeministri Rama si ministër i Jashtëm.

Tv Klan