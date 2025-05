Në Split këtë të Shtunë, shpërthyen përplasjet e ashpra mes tifozëve të Hajduk dhe Dinamo Zagreb.

Mbështetësit e këtyre të fundit, “Bad Boys” kishin udhëtuar drejt Splitit, ndërsa caktuan një vend për përleshjen me “Torcida”-n.

Miqtë nga Zagrebi ishin rreth 80, ndërsa vendasit dyfish i tyre dhe përleshjet vazhduan për disa minuta.

Persona të shumtë u dëmtuan fizikisht, ndërsa policia mbërriti aty dhe njoftoi arrestimin e disa tifozëve, nga të dyja krahët.

Ultrasit e Dinamos, më të paktë në numër, u rrethuan nga ata të Hajdukut dhe e kishin të vështirë të largoheshin.

03.05.2025🇭🇷Torcida (Hajduk) vs BBB (Dinamo Zagreb) in Split, one more info: after a long time (20 years), BBB came to Split without police escort and agreed to fight, click here for more: https://t.co/kPe05Rjzpg pic.twitter.com/M9pj9JpJ4E