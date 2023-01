Përplasje me Salsano Rrapin, Jul Deda flet pa doreza!

00:56 02/01/2023

Jul Deda është një ndër aktorët më me eksperiencë në gjithë vendin, ku prej vitesh dhuron role të veçanta. Ndonse këtë mbrëmje ai ka qenë I ftuar në puntatën speciale të 1 janarit në “Zemër Luana” me autore dhe moderatore Luana Vjollcën.

Jul Deda me gjithë humorin dhe sportivitetin që e karakterizon nuk ka ngurruar ti përgjigjet edhe pyetjes së sikletshme tek “goja e Luanit”. Teksa Juli është pyetur se cilin do të zgjidhte si aktorin që ka mik të mirë dhe atë me të cilin nuk flet prej kohësh, ai pa hezituar ka zgjedhur dy emra.

Gent Zenelaj e ka quajtur mikun e tij më të mirë, ndonse ka treguar se nuk flet me Salsano Rrapin ku shkaku ka qenë një rol që Juli ka marrë. Sipas tij Salsano është treguar nehilist dhe nuk meriton as të duartrokitet./tvklan.al