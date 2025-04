Tarifat e vendosura nga Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, kanë shkaktuar disa trazira ekonomike në shtete të ndryshme, pasi bizneset detyrohen të rrisin çmimet e produkteve, çka sjell pakënaqësi tek konsumatori.

Kompania Amazon e Jeff Bezos, po mendonte të bënte disa “reforma” brenda saj, siç ishte shfaqja e kostove të tarifave ngjitur çmimeve të disa produkteve të caktuara. Por, Shtëpia e Bardhë shpejt u nxitua që ta sulmonte e ta cilësonte si një degë e propagandës kineze. Ishte Sekretarja e Shtypit të Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, e cila doli në deklaratë për media dhe u shpreh se një lëvizje e tillë e Amazon ishte “akt politik”, për të shtuar më pas akuzën e propagandës kineze.

Një zëdhenës i Amazon, u shpreh për CNN se kompania po shqyrton idenë e listimit të tarifave të importit për produkte të caktuara në Haul, pasi kjo e fundit shet artikuj që janë nën 20 dollarë. Një gjë e tillë sakaq nuk u zbatua.

Sakaq, Trump zhvilloi një telefonatë me Bezos në lidhje me gjithë këtë ngjarje. Kjo telefonatë u cilësua me rezultate pozitive nga ana e Presidentit të SHBA-ve, pasi u shpreh për gazetarët “Jeff Bezos ishte shumë i sjellshëm. Ai ishte fantastik, e zgjidhi problemin shumë shpejt. Djalë i mirë”.

Kujtojmë se Bezos ka qenë një përkrahës i Trump përgjatë fushatës së tij elektorale, pasi dhe darkuan së bashku në Shtëpinë e Bardhë. Vetëm Bezdos dhuroi 1 milionë dollarë për fondin e inaugurimit të Trump si dhe po prodhon një dokumentar të fokusuar tek Zonja e Parë, Melania Trump.

/tvklan.al