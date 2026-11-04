4 Nëntor 2026 – Tensione dhe përplasje janë shënuar gjatë protestës së zhvilluar para godinës së Kryeministrisë, ku qytetarët dhe protestuesit janë konfrontuar me forcat e policisë.
Situata është agravuar në momentin kur disa prej pjesëmarrësve në protestë kanë bllokuar një furgon policie, duke mos lejuar vijimin e lëvizjes së tij. Për të zhbllokuar situatën, efektivët kanë ndërhyrë duke i shtyrë protestuesit dhe duke përdorur spraj lotsjellës. Nga ana e tyre, qytetarët kanë kundërshtuar ndërhyrjen e policisë.
Përplasjet kanë krijuar momente kaosi në ambientet përpara Kryeministrisë, ku prej disa orësh vijon protesta e studentëve dhe qytetarëve, të cilët kanë dalë në rrugë me kërkesën për largimin e kryeministrit Edi Rama.
Ndërkohë, gjatë ditëve të fundit, në zbatim të masave të parashikuara në paketën antidhunë të qeverisë, disa protestues janë ndëshkuar me gjoba prej 5 mijë lekësh për bllokimin e qarkullimit rrugor gjatë tubimeve.
Protestat në Tiranë kanë vijuar prej ditësh, duke përfshirë studentë, pedagogë dhe qytetarë, të cilët kërkojnë dorëheqjen e kreut të qeverisë.
Nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama ka deklaruar se nuk ka ndërmend të largohet nga detyra, por është shprehur i hapur për zhvillimin e një dialogu.
/tvklan.al