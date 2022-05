Përplasje në PD për Presidentin e ri

20:11 05/05/2022

Alibeaj mbledh grupin; Paloka: Vendos Këshilli Kombëtar

Pavarësisht qëndrimeve të Komisionit të Rithemelimit për të konsideruar nul çdo vendim të Enkelejd Alibeajt, pasditen e të martës 22 deputetëve morën pjesë në mbledhjen e grupit parlamentar të PD-së të thirrur prej tij.

Vetë Alibeaj përpara nisjes së mbledhjes së grupit pati këtë reagim ndaj Komisionit të Rithemelimit, që e cilëson atë si deputet të thjeshtë dhe jo si kryetar i grupit parlamentar të PD-së.

Në mbledhjen e grupit veç 15 deputetëve të Komisionit të Rithemelimit mungonin dhe 17 deputetë të tjerë, mes të cilëve edhe Grida Duma, Agron Gjekmarkaj, Flutura Açka, Tomor Alizoti dhe Ina Zhupa, që kohët e fundit po mbajnë një qëndrim më të moderuar sa i përket përplasjeve brenda PD-së.

Edhe pse iu përgjigj pozitivisht ftesës për të marrë pjesë në mbledhjen e grupit të PD-së, Ervin Salianji u shpreh se ka një përpjekje për të ndarë në dysh partinë.

“Ka një përpjekje skizofrenike për ta ndarë PD në dytë pjesë. Nuk hyj në ata deputetë që PD të ndahet. Personalisht kam bërë përpjekje për të folur me Rithemelimin dhe Alibeajn që mbledhja të jetë e përbashkët. Mbledhjet e grupit janë kthyer në përpjekje për protagonizëm personal, duke mos i lënë fokusin e duhur zgjidhjes së problemeve”.

Më herët, deputeti i PD-së, Edi Paloka njoftoi mbledhjen me urgjencë të Këshillit Kombëtar më 6 Maj, duke theksuar se ky është organi i vetëm vendimmarrës dhe se në rendin e ditës është qëndrimi politik që PD-ja do të mbajë për çështjen e zgjedhjes së presidentit dhe zgjedhja e kryetarit.

Komisioni i Rithemelimit me anë të një deklarate shprehet se nuk e njeh Enkelejd Alibeajn si kryetar të grupit të PD-së, pasi ai është shkarkuar me vendim të Kuvendit të 30 Prillit dhe se grupi do të drejtohet nga dy nënkryetarët.

Qëndrimi i Partisë Demokratike për zgjedhjen e Presidentit është i qartë. Partia Demokratike angazhohet në këtë proces vetëm në rastin që pseudo-mazhoranca vendos të pranojë për President Republike kandidatin e opozitës së vërtetë, e jo opozitës së emëruar, i cili duhet të jetë një emër konsensual i forcave politike opozitare.

