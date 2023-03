Përqendrim maksimal në derbi

Shpërndaje







23:59 04/03/2023

Te Partizani përqendrimi është maksimal në derbi! Gjendja e futbollistëve është e mirë, e trajneri i ekipit Xhovani Kolela i ka të gjithë futbollistët në dispozicion. Lojtarët dhe stafi teknik janë mjaft të angazhuar dhe te “të kuqtë” ndihet presioni për të fituar në derbi, nisur edhe nga rezultate jo të mira të marra së fundmi. Një tjetër dështim mund të sjellë ndryshime në stol.

Ndërkohë mungesa e vetme te Tirana është Kristal Abazaj, ndërsa pjesa tjetër e futbollistëve është nën urdhrat e trajnerit Orges Shehi. Presidenti i bardhebluve Refik Halili u ka premtuar shpërblim futbollistëve në rast se fitojnë, me qëllim për të motivuar edhe më shumë lojtarët që ta fitojnë këtë derbi.

Një triumf ndaj Partizanit, i krijon një avantazh prej 6 pikësh Tiranës në krye të renditjes. Edhe pse të dy trajnerët i kanë të qarta formacionet që do të hedhin në fushë, vendimin final do ta marrin të dielën. Ndërkohë interesimi është i madh për derbin e së hënës që do të luhet në “Air Albania”.

Nuk do të lejohet asnjë tifoz të hyjë pa dokument identifikimi në stadium. Gjithashtu biletat do të jenë të përcaktuara qartë sipas numrave dhe do të jenë të personalizuara. Kjo do ta bëjë të lehtë identifikimin në rastin e akteve vandale.

Klan News