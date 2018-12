Përse po largohen shqiptarët?

Pas largimit të të rinjve, mjekëve dhe infermierëve si dhe efektivëve të policisë, mbi 80 % e shqiptarëve duan të emigrojnë jashtë vendit. Kjo është anketa e fundit e INSTAT i cili ëhstë publikuar së fundmi.

Nga anketa rezulton se arsyet kryesore të largimit të shqiptarëve janë ato për mundësi punësimi, arsyet familjare për bashkim familjar, si dhe për qëllime studimi.

“Fakti që nga sondazhi 80.4 % ikin për çështje punësimi, kjo tregon që kemi probleme me tregun e punës, me përshtatshmërinë, dinamizimin e tregut të punës, me rritjen e investimeve të brendshme dhe të jashtme, për politika aktive që ta zgjerojë frontin që njerëzit të përthithen brenda nesh, këtu. Edhe pse janë larguar shumë nga Shqipëria, ne sërish kemi nivele të larta të papunësisë“, thotë sociologu Gëzim Tushi.

Sipas sociologëve, ky është një sinjal i frikshëm që kërkon marrjen e masave emergjente në vend.

“Nevoja për të përputhur nivelin arsimtar me tregun e punës, është nevoja kryesore, duhet të përputhet kërkesa me ofertën. Që të iki familja tërësisht do të thotë të shkulësh rrënjët dhe kjo është një sinjal më i frikshëm, por e keqja më e madhe është që po largohet edhe shtresa e mesme e shoqërisë dhe kjo tregon mungesë të cilësisë së jetës në vendin tonë”.

Valët e emigracionit po japin pasoja komplekse në vend duke sjëllë plakje të popullsisë, si dhe po krijojnë vakume për fuqinë punëtore në Shqipëri. Sipas Tushit, nëse ky emigracion do të vazhdojnë, atëherë do të përballemi me probleme të mëdha të karakterit financiar.

Tv Klan