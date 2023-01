Përse tanket Leopard 2 mund të ndryshojnë rrjedhën e luftës

Shpërndaje







14:15 25/01/2023

Pas disa javësh hezitim, Gjermani ra dakord këtë të mërkurë të dërgojë tanket e saj Leopard 2 në Ukrainë. Kievi zyrtar shpreson se ato do të ndryshojnë rrjedhën e luftës kundër Rusisë. Dërgimi i këtyre tankeve në Ukrainë është i rëndësishëm pasi do t’i pajisë forcat ukrainase me një mjet tejet modern dhe të fuqishëm ushtarak, në një kohë kur me ardhjen e pranverës, pritet një ofensivë e re ruse.

Kancelari gjerman Olaf Scholz, teksa njoftoi vendimin për të dërguar 14 tanke të tillë tha po ashtu se do të lejonte edhe shtetet e tjera që të bënin të njëjtën gjë.

Leopard 2 është tanku luftarak kryesor i Gjermanisë i gjeneratës së tretë. I zhvilluar nga Krauss-Maffei në 1970-n, tanku i parë u fut në shërbim në vitin 1979 dhe zëvendësoi versionin e mëparshëm Leopard 1, si tanku kryesor i Ushtrisë Gjermane.

Ata janë përdorur në luftën në Afganistan, ashtu sikurse edhe në luftën civile në Siri.

Ushtria Gjermane ka 320 tanke Leopard 2, por nuk bën të ditur sa prej tyre janë gati për t’u përdorur në fushëbetejë. Këtë e deklaroi për CNN një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes gjermane, i cili po ashtu tha se Gjermania do të lejonte eksportimin e tyre nga shtetet e tjera.

Nga ajo që dihet, deri më sot rezultojnë të shkatërruar të paktën 8 tanke Leopard 2.

Tanku Leopard 2 konsiderohet gjerësisht si ndër më të mirët të llojit të tij në botë. Ata përdoren aktualisht nga 19 shtete në botë. Një kombinim mes shpejtësisë dhe saktësisë, Leopardi është i aftë ta godasë objektivin në një distancë prej 5 kilometrash, ndërkohë që është në lëvizje./tvklan.al