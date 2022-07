Përsëritet dueli McGregor-Mayweather

20:40 02/07/2022

Amerikani i ofron ikonës së MMA 160 mln dollarë për t’u ngjitur në ring

Orë vendimtare për një përballje të dytë mes Flojd Mejvedhër dhe Konor MekGregër. Dyshja ka hyrë në bisedime intensive për të konfirmuar sërish ngjitjen në ring përballë njëri-tjetrit. Fillimisht ishte irlandezi ai që la të kuptohet se një revansh e tij kundër Mejvedhër mund të ndodh, duke postuar fragmente nga përballja e tyre e parë mes tyre. Madje, tabloidi britanik “The Sun” ka shkuar edhe më tej, teksa ka zbuluar edhe ofertën e mbërritur nga Mejvedhër për 33-vjeçarin ikonë të artit marcial miks.

Duke iu referuar këtyre burimeve, 45-vjeçari ka paraqitur një ofertë prej 160 milionë dollarë për t’u përballur me MekGregër. Amerikani po stërvitet intensivisht për të qënë i gatshëm të ngjitet në ring dhe për të përsëritur suksesin e 26 gushtit 2017. Me shifrat e zbuluara tashmë, mbetet të shihet nëse do të ketë shenjë pozitive nga MekGregër, i cili kërkon të lë shenjë edhe në boks.

Besohet se përballja mes tyre do të zhvillohet në mars 2023 në Lindjen e Mesme. Flojd Mejvedhër është i pamposhtur në ring, ku ka koleksionuar 50 fitore, 27 prej të cilave me nokaut teknik. Ndërkaq, në krahun tjetër, MekGregër ka zhvilluar vetëm një duel në boksin profesionist, pikërisht ndaj 45-vjeçarit amerikan, të humbur me nokaut në raundin e 9-të.

