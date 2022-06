Përshëndetje Shqipëri! Vivo lajmëron zyrtarisht hyrjen në treg

19:53 03/06/2022

Shitësi #5 i smartphone-ve në mbarë botën, rikonfirmon angazhimin e tij ndaj përdoruesve evropianë, duke zgjeruar praninë e tij edhe në Shqipëri

Tiranë, 03 Qershor 2022 – vivo, shitësi #5 i smartphone-ve në mbarë botën 1 , ka lajmëruar

zyrtarisht praninë e tij në Shqipëri. I njohur si një markë që fokusohet fuqishëm në njohuritë dhe

nevojat aktuale të përdoruesve, në vend që të nxisë inovacionin vetëm për hir të inovacionit,

vivo ka prezantuar disa teknologji të reja në industri, si skanuesi nën ekran i shenjës së gishtit

apo sistemi i kamerave i stabilizuar si gimbal, dhe aktualisht është i pranishëm në mbi 60 tregje

në mbarë botën, duke fituar besimin e mbi 400 milionë përdoruesve.

“Ne jemi tepër të gëzuar të themi “Përshëndetje” drejt medias dhe përdoruesve në Shqipëri, dhe

të prezantojmë zyrtarisht veten tonë dhe ardhjen karakteristike të vivo. Që nga hera jonë e parë

e “Përshëndetjes së Evropës” në tetor 2020, ne kemi qenë në rritje të vazhdueshme përgjatë 16

tregjeve, dhe kemi marrë një pritje të ngrohtë për smartphone-t vivo, njësoj si nga përdoruesit

fundor ashtu edhe nga partnerët e biznesit. Ne mezi po presim të bëjmë miq të rinj në Shqipëri,

ndërkohë që vazhdojmë të rritemi të udhëhequr nga filozofia jonë për të bërë gjënë e duhur, dhe

duke e bërë siç duhet”. tha Dušan Kuzmanović, Drejtor i Shitjeve në Zyrën Rajonale vivo në

Shqipëri

Duke u rritur hap pas hapi, pa marrë rrugë të shkurtra

Vivo krenohet me ardhjen hap pas hapi në treg. Kjo është e mbështetur nga mbi 10 vite

eksperiencë në biznesin e smartphone-ve dhe ka rezultuar si rruga e duhur pasi kompania

është lider në disa tregje të Azisë Paqësore duke përfshirë këtu dhe tregun e brendshëm në

Kinë. Ekipi i vivo theksoi se kjo gjë nuk do të ishte e mundur pa dëgjimin e vazhdueshëm të

nevojave të përdoruesve, dhe fokusimin e fortë në Kërkim dhe Zhvillim. Me mbi 75% të ekipeve

të tij që punojnë në kërkim dhe zhvillim, dhe me kontrolle të rrepta të cilësië përgjatë proçesit të

prodhimit në 7 bazat e tij të prodhimit, vivo ka fituar besimin e mbi 400 milionë përdoruesve në

60+ tregje në mbarë botën.

Gjatë 2 viteve të fundit që nga lançimi në Evropë, vivo është rritur në një ekip me mbi 200

ekspertë lokal në të gjithë tregjet evropiane dhe i mbështet ato me mbi 90 njerëz nga 18

kombësi në zyrat evropiane në Düsseldorf, Gjermani. Kompania ka investuar në mënyrë të

konsiderueshme në partneritete kryesore të sportit, si përshembull FIFA World Cup që do të

zhvillohet në Katar gjatë këtij viti, kampionatet UEFA EURO Football që u zhvillua në Evropë

gjatë vitit të kaluar, si dhe partneriteti në Gjermani në 2024, por edhe pika të pasionit lokal si e-

Sports me TIM, eSerie A dhe Liga e Volejbollit për Ferma në Itali, kampionati i futbollit LaLiga

në Spanjë, apo Federata Polake e kërcimit me ski, si dhe Shoqatën e Futbollit në Serbi. Duke u

siguruar që smartphone-t vivo janë të disponueshëm për të gjithë, kompania ka rritur

vazhdimisht listën e shitësve kyç me pakicë dhe kompanitë e telekomunikacionit në secilin prej

tregjeve, duke arritur një mbulim në mbi 60% të të gjithë dyqaneve përgjatë shteteve ku marka

është e pranishme.

Duke qenë të vetëdijshëm rreth kërkesave dhe preferencave të përdoruesve në Shqipëri, vivo

ka shpallur partneritetin e tij të parë me Neptun dhe ONE, duke u siguruar se ata mund të

gjejnë, provojnë dhe të zgjedhin smartphone-in vivo që i përshtatet nevojave dhe pritshmërive të

tyre, në dyqanin e duhur të bazuar në pikën e tyre të preferuar të blerjes.

Shkrep dhe Luaj, me serinë vivo Y

Përveç serive flagship dhe gjysëm-flagship, linja europiane e vivo përfshin një familje të aftë

smartphone-sh në serinë Y. Duke filluar nga pajisjet e nivelit hyrës për personat që po kërkojnë

për smartphone-in e tyre të parë, në pajisjet e nivelit të mesëm për personat që kërkojnë një

pajisje të balancuar në përgjithësi me vlerën më të mirë për çmimin, gjendet një smartphone

nga seria Y e vivo për të gjithë.

vivo fokusohet në ndihmën e përdoruesve për të krijuar Shkrepjen Perfekte – me smartphone

që vendosin kamerën gjithmonë të parën. Kjo vazhdon me vivo Y76 5G, e cila mburret me

kamerën kryesore 50-Megapixel si pjesë e sistemit të pasëm me tre kamera – e plotësuar nga e

gjithë fuqia e procesimit dhe shërbimet intuitive të software-it të nevojshme për të mundësuar

rezultate të shkëlqyera çdo ditë dhe për të liruar kreativitetin e përdoruesve. Në pjesën e

përparme, ai ofron një kamera të përparme 16MP HD. Për fotografitë natën të qarta dhe të

gjalla, Y76 5G ofron Super Night Shift Mode 2.0 të vivo, ndërkohë që shërbimi i Shkrepjeve

Argëtuese si Face Beauty i ri dhe portreti me stile të ndryshme sjell një tërësi mundësish

kreativiteti. Regjistrimi i mprehtë dhe shumë i qëndrueshëm i videove është siguruar nga EIS

dhe Fokusimi Automatik i Syve, dhe për të zgjatur gjatë gjithë ditës lehtësisht, Y76 5G vjen me

një bateri 4100-miliamper, me FlashCharge 44W të vivo.



Duke shtuar në serinë Y, vivo ka prezantuar Y33s, Y21s dhe Y21. Secili prej telefonave të rinj

ndajnë të njëjtat shërbime kryesore – dhe sigurojnë të njëjtin standard të lartë: një bateri 5000-

miliamper të kombinuar me teknologjinë e besueshme Fast Charge të vivo, për të garantuar

aksion të palimituar çdo ditë, sistemin operativ më të fundit Android 12, mbështetje për 2 karta

SIM, dhe një sensor anësor të shenjës së gishtit dhe një trup të hollë 8-milimetra me një pamje

të dëshirueshme me shumë shkëlqim.

Vivo Y33s krenohet me kameran kryesore 50MP si pjesë e konfigurimit me 3 kamera të pasme,

duke siguruar grupin e duhur që përdoruesit të kapin kujtimet e tyre. Struktura e kamerave

vazhdon me një Super Macro Camera, për qartësi të shtuar kur shkrepni nga afër. Sërisht, vivo

është siguruar se performanca përshtatet me pozicionimin e Shkrepjes Perfekte të kompanisë:

një proçesor 8GB RAM i fuqizuar nga një SoC MediaTek Helio G80 siguron që të gjithë

aplikacionet të hapen pa probleme, dhe imazhet të procesohen shpejt.

Duke shkuar më tej në këtë seri, vivo Y21s ofron aftësi inteligjente të fotografisë dhe videove si

Y33s, duke përfshirë dhe një sistem me 3 kamera, me një kamera të aftë kryesore 50-

Megapixel. Ai ofron gjithashtu dhe shërbime inteligjente të kamerës për të ndihmuar përdoruesit

të kapin fotografinë perfekte në pothuajse çdo situatë. Në to përfshihen Night Mode në lentet e

parme dhe të pasme, Time-Lapse, dhe një opsion 120fps Slow-Motion. Proçesori Mediatek

Helio G80 përfshin një palë CPU ARM Cortex A-75 të fuqishëm që mund të operojnë deri në

2GHz.

I dizenjuar për përdoruesit që nuk kanë nevojë të shtyjnë smartphone-t deri në limite në

përdorimin e tyre të përditshëm, vivo Y21 është një alternativë tërheqëse që prezanton raportin

më të mirë çmim-performancë me një proçesor të fuqizuar nga SoC MediaTek Helio P35. Dhe

me Funtouch OS më të ri të vivo, gjendet një sistem Multi-Turbo 5.0 që përmirëson lidhjen e të

dhënave, shpejtësinë e proçesorit të sistemit dhe kursimin e energjisë, si dhe një modalitet të

përmirësuar të lojës për një eksperiencë të mirë të luajtjes së lojrave.

Së fundmi, modeli i nivelit hyrës, vivo Y01, tregon se zbritja në shkallët e çmimit nuk nënkupton

se përdoruesit duhet të sakrifikojnë dizajnin dhe performancën. Trupi i hollë 8,28 milimetra, me

një peshë prej vetëm 178 gramësh, përfshin mjeshtërisht një ekran 6.51-inç HD+; Në pjesën e

pasme, përdoruesit do të gjejnë një kamera kryesore 13-Megapixel, dhe në krye të anës së

përparme gjendet një kamera selfie 5-Megapixel. Për sa i përket “trurit”, gjendet një proçesor

MediaTek Helio P35, i mbështetur nga 3GB RAM dhe 32GB ROM. Grupi i shërbimeve

përmbyllet me sistemin operativ Android 11 Go Edition, i fuqizuar nga një bateri 5000-miliamper,

i cili mund të zgjasë lehtësisht 2 ditë me një karikim.

Çmimi dhe disponueshmëria, garancia

Në fund, seria Y e nivelit fillestar dhe mesatar do të jetë e disponueshme për 133 Euro për Y01,

e ndjekur nga 170 Eur për Y21 dhe 203 Euro për Y21s. Të tjerat online janë Y33s me çmim 224

dhe Y76 5G për 295 Euro, të disponueshme për blerje në Neptun dhe One, nga korriku.

Pasi besueshmëria dhe mbështetja cilësore pas-shitjes janë me shumë rëndësi për vivo, të

gjitha pajisjet janë të mbështetura nga 2 vite garanci nga prodhuesi.

Rreth vivo

vivo është një kompani teknologjike e cila krijon produkte të shkëlqyera bazuar në vlera të

nxitura nga dizajni, me pajisje të zgjuara dhe shërbime inteligjente në thelb të saj. Kompania ka

si qëllim të ndërtojë një urë midis humanëve dhe botës dixhitale. Përmes kreativitetit unik, vivo

pajis përdoruesit me një jetë celulare dhe dixhitale gjithnjë e më të përshtatshme. Duke ndjekur

vlerat thelbësore të kompanisë, të cilat përfshijnë Benfen*, vlerat e nxitura nga dizajni,

orientimin nga përdoruesit, mësimin e vazhdueshëm dhe shpirtin e ekipit, vivo ka implementuar

një strategji të qëndrueshme zhvillimi me vizionin e zhvillimit drejt një korporate më të

shëndetshme, më të qëndrueshme të klasit botëror.

Ndërkohë që ne sjellim së bashku dhe zhvillojmë talentët më të mirë lokalë për të dorëzuar

ekselencën, vivo mbështetet nga një rrjet qendrash Kërkimi dhe Zhvillimi në Shenzhen,

Dongguan, Nanjing, Beijing, Hangzhou, Shanghai dhe Xi’an, duke u fokusuar në zhvillimin e

teknologjive më moderne për konsumatorët, duke përfshirë 5G, inteligjencën artificiale, dizajnin

industrial, sistemin e imazherisë dhe teknologji të reja. vivo ka themeluar një rrjet inteligjent

prodhimi (duke përfshirë dhe ato të autorizuara nga vivo) me një kapacitet vjetor prodhues prej

afërsisht 200 milionë smartphone-sh. Për momentin, vivo ka degëzuar rrjetin e saj të shitjeve në

më tepër se 60 shtete, dhe dashurohet nga më tepër se 400 milionë përdorues nga e gjithë

bota.

*”Benfen” është një term që përshkruan qëndrimin për të bërë gjërat e duhura dhe për t’i bërë

gjërat siç duhet – që është një përshkrim ideal i misionit të vivo për të krijuar vlera për

shoqërinë.