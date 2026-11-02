Aplikacionet që përdoren nga Rusia dhe Ukraina për paralajmërimin e qytetarëve për sulme ajrore janë goditur nga sulme të njëpasnjëshme kibernetike, vetëm pak orë pas përfundimit të armëpushimit lokal mes dy vendeve.
Ministria ruse e Emergjencave njoftoi mëngjesin e së hënës se aplikacioni i saj i paralajmërimeve ishte përballur me një sulm masiv kibernetik, i cili kishte sjellë shpërndarjen e informacioneve të rreme për sulme të mundshme me dronë. Autoritetet në Moskë nuk dhanë detaje se kush qëndronte pas këtij sulmi, ndërsa konfirmuan se incidenti kishte ndikuar në funksionimin e sistemit të njoftimeve për qytetarët.
Ndërkohë, disa orë më herët, Forcat Ajrore të Ukrainës kishin paralajmëruar se edhe aplikacioni i përdorur për alarmet e sulmeve ajrore ishte hakuar. Përdoruesit kishin marrë njoftime të rreme për kërcënime bërthamore dhe kimike në Kiev dhe zonat përreth, si dhe paralajmërime për luftime të mundshme në rrugët e qytetit.
Në një prej mesazheve të shpërndara pretendohej gjithashtu se Rusia kishte vënë në përdorim raketën hipersonike Oreshnik, duke shtuar shqetësimin te qytetarët që mbështeten te ky aplikacion për të marrë informacione të menjëhershme mbi rrezikun nga sulmet ruse.
Forcat Ajrore ukrainase reaguan përmes një njoftimi në Telegram, duke deklaruar se aplikacioni dukej se ishte bërë objekt i një ndërhyrjeje armiqësore. Autoritetet u kërkuan qytetarëve të mos bien pre e njoftimeve të rreme, duke theksuar se nuk kishte asnjë kërcënim rrezatimi dhe se duhej të ndiqnin vetëm komunikimet zyrtare. Edhe Qendra për Komunikimin Strategjik e Ukrainës, SPRAVDI, akuzoi Rusinë për përgjegjësinë e sulmit kibernetik përmes një reagimi në rrjetin social X.
Aplikacioni i alarmit për sulme ajrore përdoret në të gjithë Ukrainën për të paralajmëruar në kohë reale popullsinë për sulmet e mundshme ruse. Megjithatë, autoritetet e Kievit sqaruan se një aplikacion tjetër, i krijuar posaçërisht për kryeqytetin ukrainas, kishte vijuar të funksiononte normalisht.
Sulmet ndaj sistemeve të paralajmërimit në të dy vendet vijnë në një moment të tensionuar të konfliktit, menjëherë pas përfundimit të armëpushimit në një pjesë të rajonit të pushtuar të Khersonit. Marrëveshja lokale e armëpushimit kishte hyrë në fuqi të martën dhe përfundoi të dielën, duke u cilësuar si periudha më e gjatë e ndërprerjes së luftimeve që nga fillimi i luftës mes Rusisë dhe Ukrainës.
/tvklan.al