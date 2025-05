Partia Demokratike i ka bërë thirrje Komisionit Qendror Të Zgjedhjeve për një ndërhyrje urgjente për rikthimin e ligjshmërisë në procesin e votimit të diasporës në Greqi. Në letrën drejtuar Komisionerit Ilirjan Celibashi dhe që mban firmën e përfaqësuesit të opozitës në KQZ, Franc Nuri, shprehet shqetësimi për procesin e votimit të shqiptarëve që ndodhen në shtetin helen.

PD thotë se në nisje të procesit, autoritetet siguruan se çdo zarf do të dorëzohej në adresën e deklaruar të votuesit. Por kjo ka ndryshuar para pak ditësh papritur.

“Para pak ditësh, KQZ ndryshoi papritur qasje. Përmes një njoftimi të thjeshtë të publikuar në rrjetet sociale të KQZ, votuesit shqiptarë në Greqi u njoftuan nga KQZ se duhet të paraqiten personalisht pranë pikave të DHL-së për të tërhequr zarfin e votimit. Ky ndryshim i befasishëm ka sjellë jo vetëm konfuzion mes votuesve, por ka ngritur edhe shqetësime serioze për transparencën, standardin dhe ligjshmërinë e procesit”, thotë PD.

Selia blu thotë se prej javësh, PD ka raportime se zarfat me vota nuk po u dorëzohen qytetarëve në dorë në banesë, por po përvetësohen në mënyrë të organizuar nga individë të caktuar. Sipas PD, këta persona përdorin makina me qira me targa shqiptare për të shmangur gjurmët. Selia blu, dyshon se këta persona janë të lidhur me PS-në dhe strukturat e saj.

“Kemi raportime se zarfet me vota nuk po u dorëzohen qytetarëve në dorë në banesë, por shpeshherë po përvetësohen në mënyrë të organizuar nga individë të caktuar që mund të paraqiten pranë pikave postare (qoftë zyrtare, qoftë nënpagesë si zyra bastesh, apo hyrje pallatesh), duke përdorur makina me qira me targa shqiptare për të shmangur gjurmët. Këta persona, të dyshuar të lidhur me Partinë Socialiste dhe strukturat e saj, ka njoftime se mund të kenë grumbulluar zarfa me fletët e votimit, çka është totalisht e ndaluar dhe penalisht e dënueshme”, thotë PD-ja.

Por jo vetëm këtu. PD ndalet edhe te fluksi i fletëve të votimit të ardhur 1 javë para ditës së zgjedhjeve.

“Sot më 4 Maj 2025, vetëm një javë para ditës së zgjedhjeve janë raportuar nga KQZ se mbi 6 mijë zarfe të ardhura në Tiranë nga Greqia, ndërkohë që për disa javë më parë numri total ishte 17,700. Si shpjegohet që një e treta e të gjithë zarfave të Greqisë vijnë në një ditë të vetme? Ky fluks i pazakontë dhe i papritur, në kontekstin e problemeve të raportuara përforcon dyshimet mbi integritetin e procesit”, thotë PD-ja.

Sipas selisë blu, ndryshimi i papritur në mënyrën e dorëzimit, nga “zarfi vjen në shtëpi” në “shko e merre vetë”, rrit vështirësitë praktike për mijëra votues, por krijon hapësirë për “ndërhyrje, parregullsi dhe potencialisht manipulime procesi”. Ndërkohë, theksohet edhe fakti se shteti ka nënshkruar një kontratë 9.2 milionë Euro me DHL-në për të garantuar shpërndarjen dhe grumbullimin korrekt të zarfeve kudo në botë.

“Shqetësimi ynë është i thellë jo vetëm për integritetin e votës, por edhe për pasoja të rënda që kjo situatë mund të ketë në besimin e publikut te procesi zgjedhor dhe demokracia në tërësi. Nëse kjo situatë nuk korrigjohet menjëherë, procesi i votimit të diasporës rrezikon të mbetet një eksperiment i dështuar, i shtrenjtë dhe me pasoja serioze për vendin”, tha PD.

Ndër të tjera selia blu thotë se i ka ngritur shqetësimet më parë, por situata po merr përmasa të mëdha dhe nga ana e KQZ mungon ndërhyrja konkrete./tvklan.al