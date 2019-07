Peruja do të sfidojë në finalen e “Kopa America” vendin organizator, Brazilin.

Përfaqësuesja peruane eliminoi kampionin në fuqi Kilin me fitoren 3 – 0 në Porto Alegre.

Peruja do të luajë një finale pas 44 vitesh, aq sa ka pa e fituar Kupën e Amerikës. Ndeshja do të vendosë kampionin e ri të Amerikës së Jugut do të zhvillohet të dielën në Rio De Zhaneiro.

Tv Klan