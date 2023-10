Përurohet gjimnazi “Partizani”

14:15 09/10/2023

Veliaj: Një xhevahir i shtohet Tiranës, një nga shkollat më të bukura që kemi ndërtuar

Gjimnazi “Partizani” është më i riu që i shtohet buqetës së shkollave të rindërtuara dhe të transformuara në Tiranë. Shkolla ka hapur dyert këtë vit për nxënësit, me kushte modern dhe hapësira të reja shtesë. Kryetari i Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj, u shpreh se në këtë institucion është punuar me të njëjtën cilësi, si për çdo tjetër të ndërtuar në kryeqytet.

“Për ata që kanë qenë të shqetësuar pas tërmetit, të gjitha kolonat e shkollës janë përforcuar me çelik dhe beton, Prandaj dua të falenderoj inxhinierët, të cilët kanë punuar në një hapësirë relativisht të vogël, për t’u siguruar që edhe shkalla e emergjencave, që zakonisht vjen si shtojcë e ndërtesës, të jetë një pjesë kyçe edhe për estetikën e fasadës, duke ikur nga ato fasadat e vjetra si kuti shkrepëseje”.

Ndërsa Ministrja e Arsimit, Ogerta Manastirliu tha se është krenari të shohësh transformimin e infrastrukturës shkollore në kryeqytet.

“Nuk është e lehtë të ndërtosh një shkollë, nuk është e lehtë të rehabilitosh një shkollë, sepse të rehabilitosh një shkollë do të thotë që, jo vetëm të rindërtosh muret e saj, por të mendosh për të gjitha ato detaje që e bëjnë mësimin shumë më të lehtë nga pikëpamja praktike. Këto shkolla nuk është se kanë vetëm klasa. Shkollat që kemi ndërtuar, po ndërtojmë dhe do të ndërtojmë, janë shkolla të cilat në fakt, përputhen me kurrikulën tonë mësimore, me atë që ne duam të japim për fëmijët tanë, dijen”.

Gjimnazi “Partizani” përveç mësimit, ofron mundësinë e shfrytëzimit te mjediseve ku mund të organizohen aktivitete kulturore, por dhe terrenet sportive.

