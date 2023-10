Përurohet godina e re e taksave vendore

14:59 03/10/2023

Veliaj: më shumë hapsira për t’u shërbyer qytetarëve me standarde

Godina e Drejtorisë së Përgjithshme të Taksave dhe Tarifave Vendore të Tiranës tashme ka mjedise të reja për administratën dhe shërbimin ndaj qytetarëve. Kreu i Bashkisë, Erion Veliaj tha se kjo është një hapësirë e re, e cila i shtohet aseteve të rëndësishme të qytetit.

“Në vitet ’90 në Tiranë, filozofia ishte “privatizo dhe jepja të gjitha privatit”. Por, ndërkohë Bashkia e Londrës është 30% pronare e çdo ndërtese në Londër; Bashkia e Berlinit është 35% pronare e çdo ndërtese në Berlin, kurse vendin e parë e mban Bashkia e Vjenës, ku 40-45% e pronës është në pronë të saj. Kjo do të thotë se, filozofia e qyteteve ka qenë si t’i shtojnë asetet e tyre, jo t’ua japin privatit. Sot jetojmë në një qytet si Tirana, ku vlera imobilare është jashtëzakonisht e lartë dhe gjithmonë në rritje.”

Veliaj zbuloi disa prej institucioneve kryesore publike, të cilat do të vendosen në lagjet e reja të rindërtuara në Tiranë.

“Jemi në fazën finale të miratimit të projektit për ndërtimin e një godinës së re të Bashkisë së Tiranës në Bulevardin e Ri, ku bashkia është edhe pronarja më e madhe, por edhe qiramarrësi më i madh. Një pjesë e disa drejtorive do të transferohen në lagje si “5 Maji” dhe “Kombinati”, për t’u siguruar që institucionet të jenë më afër qytetarëve, por edhe sjellin ekonomi për zonën. Sigurisht, selinë tradicionale të bashkisë do ta kemi në qendër të Tiranës, por ndërkaq duhet të jemi të pranishëm edhe në pika të ndryshme të qytetit. Te Bulevardi i Ri do të jetë edhe Poli i Drejtësisë.”

Kryebashkiaku Veliaj theksoi se Tirana është kryeqyteti me taksat më të ulëta në Rajon.

