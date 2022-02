“Mbretëresha Geraldinë” në bulevardin “Zogu I”

14:11 01/02/2022

Veliaj: Raporti mes Shqipërisë dhe Hungarisë është special

Statuja e Mbretëreshës Geraldinë nga sot do të qëndrojë në bulevardin Zogu I. Në ceremoninë e përurimit të kësaj vepre, ku të pranishëm ishin edhe anëtarë të familjes mbretërore dhe përfaqësues të qeverisë hungareze, kryebashkiaku Veliaj tha se ndihet krenar që drejton këtë qytet, që i respekton të gjithë ata që kanë lënë gjurmë në vendin tonë.

“Kemi pasur një vit shumë intensive: Fillimisht vendosëm statujën e Skënderbeut në sheshin dhe parkun kryesor të Budapestit, kurse sot përurojmë statujën e Nënës Mbretëreshë në Bulevardin kryesor të Tiranës. Nuk ka mënyrë më të mirë për të shprehur këtë lidhje midis dy shteteve. Midis Shqipërisë dhe Hungarisë ekziston një raport i veçantë. Edhe bashkitë respektive bëjnë punën e tyre: kemi një raport të shkëlqyer me bashkinë e Budapestit, por raporti mes njerëzve është më i miri. Raporti që kanë zhvilluar njerëzit, duke filluar nga Janosh Huniadi me Skënderbeun, dhe i Mbretit tonë Zog me mbretëreshën Geraldinë, tregon se urat që lidhen mes njerëzve janë të pathyeshme”.

Ceremonia e përurimit të statujës së Mbretëreshës Geraldinë ishte një bashkëpunim i Bashkisë Tiranë me ambasadën hungareze. Statuja është realizuar nga skulptori Sandor Kligl dhe është një donacion i ambasadës hungareze për qytetin e Tiranës.