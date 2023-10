Përvoja e Arkivit Alinari në Muzeun Marubi

23:36 13/10/2023

Nënshkruhet marrëveshja për restaurimin e fotografive

Fotografitë e muzeut Marubi në Shkodër do të restaurohen me teknika bashkëkohore. Për këtë qëllim, Muzeu Kombëtar Marubi nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi me Arkivin Alinari, që ruan një nga koleksionet më të vjetra të fotografisë në Itali.

Drejtori i Fototekës Marubi, e quan këtë një ngjarje të rëndësishme për institucionin që drejton. Me këtë marrëveshje synohet edhe trajnimi i fotografëve të rinj, me historikun dhe teknikën e kapjes së imazheve nga fotografët historik të dy vendeve.

“Për ne është një marrëveshje shumë e rëndësishëm. Arkivi Alinari, është një nga më të njohurit jo vetëm në Itali, ndërkohë që edhe muzeu Marubi ka të njëjtën tipologji. Ka shumë fusha me të cilat ne do të bashkëpunojmë që nga restaurimi i fotove si dhe shpalosja e tyre tek te rinjtë. Fotografia nuk është thjesht të nxjerrim telefonin dhe të bëjmë fotografi. Ajo është teknikë, objekt dhe një vlerë e veçantë historike.

Arkivi Alinari ruan mbi 5 mln artefakte dhe në Mars do të sjellë ekspozitën e tij të parë në Muzeun e Marubit.

