Peshore apo Peshqit, Meri Shehu zbulon liderin më me fat në luftën Rusi-Ukrainë

19:14 28/02/2022

Në parashikimin e muajit Mars për vitin 2022, Meri Shehu vendos në fokus marrëdhëniet në çdo aspekt të tyre. Një detaj interesant që astrologia e njohur zbulon në “Rudina” në Tv Klan, lidhet me ngjarjen aktuale më të nxehtë në botë, lufta Rusi-Ukrainë.

Nga ana astrologjike, presidenti rus, Vladimir Putin i përket shenjës së Peshores, e cila ndodhet në fund të renditjes së fatit nga Meri Shehu. Ndërkohë, ashendenti i tij është në shenjën e Akrepit, që ka tendencën të jetë autokatastrofik.

Volodymyr Zelenskyy, presidenti i Ukrainës i përket shenjës së Peshqve që renditet në vend të 4 dhe duket se yjet janë në favor të tij. Megjithatë, çdo gjë do të varet nga takimi i planetëve luftarakë, Marsit e Plutonit që do të takohen nën shenjën e Bricjapit. Datat 2 dhe 3 do të përcaktojnë cili prej liderëve më të diskutuar do të triumfojë.

12. Peshorja

Diplomacia ka shkuar në fund fare dhe për muajin Mars. Dielli hyn përballë Peshores dhe ka një sforcim të dukshëm të shumë marrëdhënieve. Marsi dhe Afërdita në Bricjap deri në datën 7 do ta vështirësojë Peshoren. Fillon qetësimi pas kësaj date kur hyn Afërdita në Ujor dhe i hapet rruga e kontaktet me jashtë, rehabilitimi i çështjeve ekonomike, lajmet e mira. Pas datës 21 nisin kundërshtimet e mëdha.

11. Bricjapi

Janë në një moment vendimtar sepse do të ketë një takim të dhunshëm të Marsit e Plutonit në të. Shumë Bricjapë do ndiejnë një sforcim të madh në jetën e tyre, në marrëdhëniet personale, në zgjidhjen e disa problemeve, mund të ketë tensione, inate e debate që kalojnë përtej kontrollit. Nëse e kalojnë me qetësi 7-ditëshin e parë të Marsit do kenë më shumë larmishmëri.

10. Gaforrja

Shenjë kardinale që tenton të përballet me Marsin e Plutoonin. Do kenë aleatë e kërkesa më të fuqishme, kujdes në marrëdhëniet në çift, bashkëpunimet të rëndësishme, mënyrën si i shfaqni kërkesat sepse sforcoja do jetë më e madhe dhe kapërcimi në nervozizëm mund të jetë i pakontrollueshëm. Pas datës 7 do të flasim për çështje ekonomike më të mira dhe pas datës 21 do të duket më shumë e do të bëjë bujë në karrierë. Java e parë e Marsit do jetë më e vështira.

9. Virgjëresha

Janë në këtë pozicion sepse Hëna e re ndodh përballë shenjës së tyre. Hëna e re në Peshk ka pëlhurën që nuk i tregon gjërat e qarta, pra nuk dihet se ç’ndodh në prapaskenë. Virgjëresha duke qenë analitike dhe konkrete, e gjen dy herë më shumë të panjohur Hënën e re në Peshk. Mund të bëhen pak xheloze në dashuri. Duhet të presin pas datës 5-6 për të marrë vendime të rëndësishme ekonomike.

8. Demi

Filojnë një periudhë të mirë, i bëjnë propagandë punës së tyre, Hëna e re i jep një qëllim të ri, punë apo ambicie të re. Do ta marrin veten më së miri, por duhet të kalojnë pragun e kërkesave të mëdha që iu vihet në fushën ligjore, kontaktet e lidhura me ligjin në datën 3-4. Po të kalojnë këtë mund të pretendojnë karreierë e pozicion pune, por edhe mund të rrezikojnë me një punë që i ekspozon pak më shumë se sa do ta merrnin vetë guximin.

7. Akrepi

Do flasin shumë për erotizmin sidomos pas datës 2. Deri në këtë datë do jenë me sy të mbyllur në këtë aspekt. Më pas do të fillojnë marrëdhëniet e mira dhe do të qetësohen. Takimi i Marsit me Plutonin në Bricjap do iu vështirësojë disi komunikimin e do i nervozojë, mund të jenë disi të vështira në javën e parë. Nëse e kapërcejnë, do t’ia dalin me sukses, në mos do bëhen autokatrastrofikë.

6. Luani

Dielli në shenjën e Dashit do iu japë një energji shumë të mirë. Iu hapet një çështje e mirë ekonomike në datën 2 që do përfundojë me sukses në datën 18. Në datën 18 është një Hënë e plotë në Virgjëreshë që është e mrekullueshme për marrëdhënie e punë konkrete dhe kjo do i ndihmojë në çështjet ekonomike. Në datën 21 me hyrjen e Diellit në shenjën e Dashit do të shpërthejnë e do të dalin në natyrën e tyre dhe mund të mendojnë si do të shpalosin pasionet e tyre.

5. Binjakët

Hëna e re në Peshq iu jep mundëis për punë të re, sharm, marrëdhënie më ekzotike, takime romantike e biseda të qeta. Marsi e AFërdita në Ujor pas datës 7 kështu që po e marrin veten dhe po favorizohen në çdo aspekt. Rreth datës 2-3 kanë dueht të jenë të vëmendshëm ata që kanë probleme të forta ekonomike sepse mund të kenë armiq e kundërshtarë.

4. Peshqit

Sa hyri Jupiteri në Peshk të gjithë duan heroizmin, por ka ngjyrime dhe idealet kanë filluar të reklamohen. Hëna e re në datën 2 i nxjerr nga ujërat e veta dhe do kenë një fillim të ri. Në datën 18 do të kenë një plotësim dëshire, marrëdhënie të ri, firmosje kontrate etj kështu që do të arrijnë diçka. Prapaskenat në punë duhet t’i kenë kujdes se mund të demaskohen.

3. Ujori

Marsi e Afërdita në shenjën e tyre do iu japin më shumë energji, luftën e paqen që i kanë në dorë do i përdorin e përparojnë. Lidhja Mars-Pluton në shtëpinë e tyre të 12-të do të thotë që një shpërthim i brendshëm, një vetëkontroll i madh mund t’i shpëtojë nga armiqësitë, kundërshtarët, problemet e punës apo shëndetësore. Hëna e re në Peshk iu jep një stimulim të madh ekonomik në datën 2.

2. Shigjetari

Shenjë që do marrin e japin fuqishëm nga të gjitha anët në këtë periudhë, mund të ndryshojnë shtëpi etj, por gjithmonë në bazë të romantikes, ëndrrës dhe mjegullnajës. Do arrijnë të kamuflohen mirë në ambientin e vet dhe do marrin lajme shumë të mira ekonomike, erotike dhe udhëtime të këndshme.

Dashi

Do sjellin pranverën, por derisa të vijë duhet ta shohin me kujdes jetën dhe ecurinë e tyre deri në datën 21. Rreth datës 7 do marrin lajme të mira, ndihmesë, përkrahje, dashuria vjen pranë tyre. Pas datës 2, ikin pengesat nga punët, drobitjet shpirtërore e lodhjet dhe do të fillojnë të fuqizojnë mirë strategjitë e tyre. Pas datës 20, do përgatitemi për hyrjen në shenjën e tyre që pas dy muajsh do pasojë me Jupiterin në shenjën e tyre dhe njerëzit do zhvishen./tvklan.al