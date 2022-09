Pete Davidson vishet si Kanye West

21:00 13/09/2022

Kopjon veshjen e reperit, për paraqitjen e tij në “Emmy Awards”

Mbrëmjen e së hënës , ylli i “SNL” Pete Davidson, bëri një paraqitje surprizë në ‘Emmy’s’ 2022 për të prezantuar çmimin për ‘serialin më të mirë komedi’, ndërsa u shfaq i veshur me një kostum që Kanye Ëest e kishte veshur disa vite më parë.

28-vjeçari, kishte veshur një xhaketë gri Dickies “Eisenhower” me pantallona të së njëjtës ngjyrë dhe syze dielli të bardha – një veshje pothuajse identike me atë të veshur më parë nga West.

Reperi veshi të njëjtën xhaketë në të zezë ndërsa shoqëronte ish-gruan, Kardashian në Met Gala me temë “Camp” në vitin 2019. Pamja e tij e nënvlerësuar ishte një përpjekje për të tërhequr vëmendjen nga vetja dhe drejt themelueses së Skims, e cila kishte veshur fustanin e mrekullueshëm të ‘Thierry Muggler’.

Pamja e saj seksi ishte një pikë polemike për çiftin, të cilët u grindën për veshjen në një episod të “Keeping Up With the Kardashians”, ku West i tha Kim: “Ti je gruaja ime dhe më ndikon kur fotot e tua janë shumë seksi.” “Ti më ndërtove të jem ky person seksi dhe të kem vetëbesim dhe të gjitha këto gjëra”, tha Kardashian në atë kohë.

