Pfizer thotë se pilula e tyre është efikase ndaj Omicron

Shpërndaje







21:00 14/12/2021

Një studim laboratorik është kryer me mbi 2200 pjesëmarrës

Pilula e prodhuara nga kompania “Pfizer” në luftën kundër koronavirusit do të jetë efektive edhe ndaj variantit të ri të Covid-19, Omicron.

Kështu është shprehur kompani këtë të martë ku tha se në studimet laboratorike mbi efikasitetin e pilulës “Paxlovid” ndaj variantit Omicron, ata panë prova të efikasitetit të saj.

Në studimin e kryer muajin e kaluar nga kompania farmaceutike morën pjesë më shumë se 2200 persona. Rezultatet e efikasitetit të pilulës në trajtimin e rasteve me Covid-19 në shtëpi ishin tejet pozitive.

Studimi tregoi se pilula “Paxlovid” ul nevojën për kujdes spitalor tek të rriturit me rrezik të lartë pas infektimit me Covid-19 me 89% nëse jepej pas tri ditëve kur personi ishte infektuar.

Asnjë prej personave që mori ilaçin si formë trajtimi nuk humbi jetën. Kjo pilulë merret në formën e trajtimit në shtëpi për 5 ditë ku të përfshira janë 30 pilula.

Pfizer është shprehur me herët se do të kërkoj aprovimin për përdorimin e ilaçit si formë trajtimi tek të infektuarit nga autoritetet shëndetësore.

Tv Klan