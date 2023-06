Pharrell Williams prezanton koleksionin për meshkuj

12:32 21/06/2023

Koleksioni i parë i tij “Louis Vuitton” u shfaq në Javën e Modës në Paris

Për koleksionin e tij debutues me “Louis Vuitton”, producenti dhe këngëtari Pharrell Williams tërhoqi audiencën e tij në urën, Pont Neuf në Paris, duke nisur në këtë mënyrë rrugëtimin e tij si drejtor kreativ i veshjeve për meshkuj për markën e modës me një shfaqje të mbushur me njerëz të famshëm në natyrë.

Modelët kaluan në pistën e sfilatës nën ritmet e muzikës në sfond, me një koleksion që përfshinte kostume, xhaketa e deri tek palltot me gëzof. Në koleksionin e Williams mbizotëronin ngjyrat.

Emërimi i Williams u prit me pak skepticizëm, pavarësisht se këngëtari bashkëthemeloi etiketën e veshjeve në rrugë “Billionaire Boys Club” me stilistin japonez Nigo në 2003. Ai ka bashkëpunuar me gjigantin e veshjeve sportive “Adidas” dhe markat luksoze “Moncler” dhe “Chanel”.

I njohur si këngëtari dhe producenti i hiteve pop “Happy” dhe “Blurred Lines”, 50-vjeçari Williams tashmë ka marrë drejtimin e drejtorit kreativ në “Louis Vuitton”, pas Virgil Abloh, i cili e mbajti këtë detyrë nga Marsi 2018 deri në vdekjen e tij në Nëntor 2021.

