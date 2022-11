Phoenix Suns pa rival në NBA

12:22 02/11/2022

Suns fituan 116-107 ndaj Minnesota për të shënuar kështu triumfin e 6 sezonal. Për Phoenix shkëlqeu Johnson me 29 pikë, 2 rebaund e 3 asiste. Ndërkaq, te miqtë diferencën e bëri Edwards e Towns, autor të 48 pikëve së bashku.



Chicago Bulls rikthehet te fitorja në NBA amerikan. “Demat” mposhtën falë edhe një performancë fantastike në periodën e katërt, Brooklyn Nets me shifrat e përgjithshme 108-99. LaVine ishte më i miri në parket për Chicagon, me 29 pikë, 4 rebaund dhe 5 asiste, për të bërë të pavlefshme 32 pikët, 9 rebaund e 6 asistet e Kevin Durant, që nuk i shërbyen Brooklyn për të shmangur humbjen. Fitorja e katërt në 8 ndeshjet e para, teksa Brooklyn pëson disfatën e 6-të në këtë sezon.



Te fitorja u rikthye edhe Miami Heat, teksa këtë herë mposhti Golden State me shifrat 116-109. Strus dhe Butler ishin më të mirë për vendasit, duke shënuar 47 pikë në total, ndërsa te Golden State u dallua i zakonshmi, Stephan Curry, autor i një tribëlldabëll. Curry realizoi 23 pikë, 13 rebaund e po kaq asiste, por pa arritur që të shmang humbjen e radhës së Golden State.



Oklahoma City vijon formën fantastike në Konferencën e Perëndimit, teksa regjistroi fitoren e katërt radhazi. E udhëhequr nga Gilgeous me 34 pikë, 4 rebaund e 6 asiste Oklahoma mposhti 116-108 ndaj Orlandos.



