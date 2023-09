Piereta ngashërehet: Më akuzojnë se ndaj çiftet!

24/09/2023

Fatjona nuk dëshiron që nëna e saj, Piereta të jetojë me të në shtëpinë në Vlorë, të cilën e ka dhuratë prej saj dhe as në Angli. Arsyeja është djali me spektrin e autizmit i cili nuk arrin të kuptojë reagimet shpërthyese të gjyshes së tij. Edhe pse ka 2 vajza të tjera, Piereta nuk ka asnjë kontakt me to, një situatë që vazhdon prej vitesh.

Një tjetër konflikt paralel janë debatet me fqinjët në shtëpinë në Vlorë, që siç përmendi Fatjona gjatë “Shihemi në Gjyq” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, ndodhin vetëm kur është nëna e saj. Për këtë arsye, vajza do që t’i largohet këtyre problemeve.

Ardit Gjebrea: Ti nuk do që as në Angli të jetosh me mamin?

Fatjona: As në Angli. Mua më qepen problemet nga pas. Tha ai kështu, bëri ai kështu, policia kështu. Nuk kam më fuqi.

Ardit Gjebrea: Po motrat e tjera ku jetojnë?

Fatjona: Në Londër. Ia gjej unë motrat.

Eni Çobani: Jo, motrat e thua thotë.

Fatjona: Po, po ia gjej unë motrat. E çoj unë.

Piereta: Po kush do më pranojë mua moj?

Fatjona: Rregullo marrëdhëniet, si e prishe me mua.

Ardit Gjebrea: Pse nuk të pranojnë vajzat e tjera?

Piereta: Po ashtu kanë ardhur o zoti Ardit se iu duk atyre, se është bërë një çikë kapitali keq. Nuk di ça të të them nëna. Kjo u nda nga burri, ato janë me burra. Edhe unë u mundova që ta ndihmoja këtë sepse ngeli me dy fëmijë dhe një të sëmurë, nuk e kisha idenë e autizmit.

Eni Çobani: Dhe atyre iu ngeli hatri që ti u ndave dhe shkove te Fatjona?

Fatjona: Të gjithë pretendonin se unë i merrja pasurira kësaj dhe prandaj e kam mbajtur dhe i ka ngelur hatri…

Piereta: Mendojnë se kam pasur kapital e ti dhashë ty! Të bleva shtëpi në Birmingam!

Fatjona: Po edhe unë kam bërë.

Piereta: Ke bërë për sëmundjen time.

Eni Çobani: Pra blerja e banesës në Angli të futi në konflikt me dy vajzat e tjera?

Piereta: Ato s’flasin tani se ia kam dhënë kësaj me demek.

Fatjona: Ato nuk duan t’ia dinë. Ato edhe të vdesë kjo, larg qoftë, nesër se nuk e dua në shtëpi por jetën e ka nga Zoti dhe të vdesë kjo, nuk i shkojnë në varrim.

Fatjona shpjegon se biseda e fundit me motrën e saj të madhe ka ndodhur 7 vjet më parë. Kjo përkon me të njëjtën periudhë që Piereta është në konflikt me fqinjët që e akuzojnë se prish familjet. Konflikti është për shkak të disa fotove që Pieretës dhe disa prej mikeshave të saj iu kanë mbërritur në celular, por tashmë akuzohet se është Piereta ajo që i ka shpërndarë.

Piereta: 7 vjet ka kjo bisedë, 7 vjet. Edhe 7 vjet është gjithë kjo historia. Ti merresh me njerëzit, ti i ndan nga burrat. S’kam ndarë njeri, unë kë të bashkoj korba!

Eni Çobani: Pra për këtë akuzoheni, që ju ndani njerëzit?

Piereta: Po!/tvklan.al