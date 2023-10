Piero Ausilio në “Shtëpinë e Futbollit”

19:19 10/10/2023

Drejtori sportive i Interiut takohet me trajnerin Silvinjo dhe lojtarët kuqezi

Drejtori sportiv i Interit, Piero Ausilio vizitoi ambientet e “Shtëpisë së Futbollit”, ku u takua me trajnerin e Kombëtares Silvinjo, ndihmësit e tij Dorival dhe Pablo Zabaleta, si edhe lojtarë të Kombëtares.

Nuk mungoi përshëndetja me mesfushorin zikaltër Kristjan Asllani.

Ausilio ishte i pranishëm në ceremoninë e diplomimit të drejtorëve të rinj sportiv, ku ndau përpara të pranishmëve eksperiencën e tij të madhe si Drejtor Sportiv.

Drejtuesi zikaltër vlerësoi edhe investimet e bëra në ‘Shtëpinë e Futbollit’ dhe zgjedhjen e brazilianit si trajner i Kombëtares.

“Kam gjetur një federatë shumë moderne, një federatë që po bën gjithçka për të rritur futbollin në Shqipëri. Strukturat e ndërtuara janë një dëshmi e qartë e këtij fakti, zgjedhja e një trajneri si Silvinjo dhe stafi i tij, ka qenë një futbollist shumë i rëndësishëm, ka shumë eksperiencë dhe si trajner. Shoh lëvizjen futbollistike shqiptare me një të ardhme shumë të bukur. Të Enjten do të shoh ndeshjen e Kombëtares dhe jam i bindur se do të jetë një eksperiencë shumë e bukur.”

Ausilio vlerësoi edhe tifozët, ku tregoi se ata janë një shtysë më shumë për t’i bërë gjërat më mirë dhe për të punuar me kënaqësi dhe krenari gjatë gjithë kohës.

Mesazhi i tij për drejtorët e rinj sportivë është që të punojnë me shumë pasion.

