Pije alkoolike për herë të parë pas 70 vitesh në Arabinë Saudite

23:54 24/01/2024

Pas më shumë se 70 vitesh, Arabia Saudite do të hapë dyqanin e parë të alkoolit për një grup të zgjedhur emigrantësh jomyslimanë. Biznesi që të shesë alkool do të hapet në Riad dhe klientela do të jetë shumë e vogël.

Sipas mediave të huaja, dyqani i ri që do të vendoset në lagjen Diplomatike të Riadit në perëndim të qendrës së qytetit.

Megjithatë, do të ketë kufizime:

-Ata që duan të blejnë alkool duhet të regjistrohen paraprakisht dhe të marrin leje nga qeveria.

-Askush nën 21 vjeç nuk do të lejohet në dyqan dhe kërkohet veshja e duhur gjatë gjithë kohës brenda.

-Konsumatorët nuk do të jenë në gjendje të dërgojnë një përfaqësues, si p.sh. një shofer.

-Kufizimet mujore do të zbatohen – Kufizim në 240 “pikë” alkool në muaj. Një litër pije alkoolike do të vlejë gjashtë pikë.

Nga ana tjetër, zyrtarët sauditë thanë se ky lokal bie në kundërshtim me tregtinë e paligjshme të alkoolit. Ndalimi i alkoolit ka qenë ligj që nga viti 1952, pasi një nga djemtë e mbretit Abdulaziz vrau në gjendje të dehur një diplomat britanik.

Sipas ligjit aktual saudit, dënimet për konsumimin ose posedimin e alkoolit mund të përfshijnë gjoba, burgim, fshikullim publik dhe dëbim për të huajt e paautorizuar./tvklan.al